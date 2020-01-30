中國籍旅客掃光日本藥妝店口罩　「一進店買20盒」店長祭限購令

▲因應武漢肺炎疫情，一名女子在東京藥妝店購買口罩。（圖／達志影像／美聯社）
記者丁維瑀／綜合報導
武漢肺炎疫情在各國的確診病例持續增加，口罩的供應問題也成為民眾關注焦點。來到日本，不少口罩以及消毒用的產品都被觀光客掃空，架上呈現一片空的狀態，有東京的藥妝店長就表示，有住在當地的中國籍客人一次購入10、20盒的口罩，因此從28日開始實施「限買令」。
綜合日媒報導，「口罩之亂」並不是只在台灣才有的現象，有日本東京藥妝店主就說明，中國籍的客人一進店就買下10到20盒的口罩，就算補貨，架上產品也會馬上被掃空，因此28日開始限制每人只能購入一盒口罩。還有一名住在埼玉縣的中國籍女子透露，由於中國完全買不到口罩，她已買入100盒，要給位在上海的親屬。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で一気に需要が高まったのがマスク。東京都内のドラッグストアでは品薄の状態が続いているところもあります。商品の多くが中国製。中国抜きでは語れなくなったマスクの最新事情を取材しました。https://t.co/Yhq1hIb2t6— NHKニュース (@nhk_news) January 29, 2020
社群媒體的照片還顯示，許多中國公民在國內買不到口罩，除了在海外的旅客會去買口罩，也試圖透過亞馬遜等電商購入，一名位在中國的英國旅客還告訴《衛報》，如果真的找不到口罩又得出門，甚至會考慮戴上潛水用的設備。
NHK報導，有日本口罩製造公司的發貨量是前一周的3倍，為了滿足消費者的需求，也把假期從10天縮短到3天，不過，翻開口罩的包裝，很多都為中國製造。
銀座にある薬局へ行くと、中国人観光客が高性能マスクなどを爆買いしていた。— たけちぃ。 (@TakechiWest) January 22, 2020
クソバカどもが!!
日本でマスクを買う前に、出国時から常にマスクをしとけ!!
危機感も無いバカ観光客どもは、中国から出てくるな!!
新型肺炎「人から人」確認 マスクせず中国から日本続々 https://t.co/re9A6ZwHhY #FNN