　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國籍旅客掃光日本藥妝店口罩　「一進店買20盒」店長祭限購令

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼因應武漢肺炎疫情，一名女子在東京藥妝店購買口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應武漢肺炎疫情，一名女子在東京藥妝店購買口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情在各國的確診病例持續增加，口罩的供應問題也成為民眾關注焦點。來到日本，不少口罩以及消毒用的產品都被觀光客掃空，架上呈現一片空的狀態，有東京的藥妝店長就表示，有住在當地的中國籍客人一次購入10、20盒的口罩，因此從28日開始實施「限買令」。

綜合日媒報導，「口罩之亂」並不是只在台灣才有的現象，有日本東京藥妝店主就說明，中國籍的客人一進店就買下10到20盒的口罩，就算補貨，架上產品也會馬上被掃空，因此28日開始限制每人只能購入一盒口罩。還有一名住在埼玉縣的中國籍女子透露，由於中國完全買不到口罩，她已買入100盒，要給位在上海的親屬。

社群媒體的照片還顯示，許多中國公民在國內買不到口罩，除了在海外的旅客會去買口罩，也試圖透過亞馬遜等電商購入，一名位在中國的英國旅客還告訴《衛報》，如果真的找不到口罩又得出門，甚至會考慮戴上潛水用的設備。

NHK報導，有日本口罩製造公司的發貨量是前一周的3倍，為了滿足消費者的需求，也把假期從10天縮短到3天，不過，翻開口罩的包裝，很多都為中國製造。

 
ET快訊
范瑋琪感動：日本都捐1000萬個口罩了！千人蓋樓尷尬揪「2大
還會比清晨更冷！全台「低溫特報」齊發　12縣市今晚爆冷探6°
台鐵烏日站旅客跌落軌道　遭普悠瑪撞上當場死亡
Kobe愛妻首發聲！IG曬全家5人溫馨照「願丈夫女兒永遠與我
台灣首例！1家8人「裝憂鬱詐保10年」狂撈6000萬元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武漢疫情全球7808例　美國CDC團隊已獲邀赴陸協助

美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」　將留空軍基地隔離觀察

1/31限制「莫斯科、北京」直達列車　俄羅斯擴大封閉抗武漢肺炎

武漢肺炎擴散！兩韓聯絡辦事處關閉至疫情消失　南韓58人滯留開城

中國籍旅客掃光日本藥妝店口罩　「一進店買20盒」店長祭限購令

日本第二架撤僑班機載回210人！預定14人送醫　逾300人仍滯留武漢

密切關注疫情　川普貼「簡報會議照」大讚：我們擁有世界頂尖專家

WHO將再會商　武漢肺炎疫情是否定為「國際緊急事件」

不斷更新／芬蘭出現首例確診　武漢肺炎國際疫情一次看

快訊／日本第一班撤僑包機3人染武漢肺炎　2人「無症狀」確診

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

武漢疫情全球7808例　美國CDC團隊已獲邀赴陸協助

美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」　將留空軍基地隔離觀察

1/31限制「莫斯科、北京」直達列車　俄羅斯擴大封閉抗武漢肺炎

武漢肺炎擴散！兩韓聯絡辦事處關閉至疫情消失　南韓58人滯留開城

中國籍旅客掃光日本藥妝店口罩　「一進店買20盒」店長祭限購令

日本第二架撤僑班機載回210人！預定14人送醫　逾300人仍滯留武漢

密切關注疫情　川普貼「簡報會議照」大讚：我們擁有世界頂尖專家

WHO將再會商　武漢肺炎疫情是否定為「國際緊急事件」

不斷更新／芬蘭出現首例確診　武漢肺炎國際疫情一次看

快訊／日本第一班撤僑包機3人染武漢肺炎　2人「無症狀」確診

ETUDE HOUSE與HERSHEY'S情人節聯名！眼影盤變巧克力　超想咬一口

武漢疫情全球7808例　美國CDC團隊已獲邀赴陸協助

國民黨受理黨主席補選領表　江啟臣搶頭香：國民黨改革要勇敢

防疫瘋搶「口罩」免驚！醫生曝：這3種人才需要隨時帶

美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」　將留空軍基地隔離觀察

失戀根本一塊蛋糕！這些歐美明星愛光速換伴　彼得還來個「越級打怪」

NFL／Kobe精神永存！　超級盃賽前將全場默哀緬懷傳奇

網傳販售回收口罩！益江怒報案揪惡意造謠者：目前賣的非該批號

武漢肺炎防疫升級　林智堅下令「第一線公務人員全面戴口罩」

蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe墜機前36分鐘塔台通話紀錄曝光

日本第一班撤僑包機　3人染武漢肺炎

日本撤僑班機返國　2人確診武漢肺炎

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

澳洲首複製「新型冠狀病毒體」加速疫苗研發

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

疑感染武漢肺炎陸男　馬尼拉病逝

索羅門群島29日晚間發生6.0強震

更多熱門

相關新聞

日本第二架撤僑班機載210人返國

日本第二架撤僑班機載210人返國

武漢肺炎疫情持續擴散，截至目前已在中國造成170人死亡。全球各國紛紛派出班機赴武漢撤僑，日本政府也安排班機將滯留當地希望回國的國人依序送回國內，第二架包機載滿210名日本國民，當地時間今晨約8時50分（台灣時間7時50分）已經飛抵東京國際機場（羽田機場）。

關注疫情　川普：我們有世界頂尖專家

關注疫情　川普：我們有世界頂尖專家

李克強召開會議：疫情處擴散階段

李克強召開會議：疫情處擴散階段

職安署：雇主未積極落實職場防疫措施　最高可罰30萬

職安署：雇主未積極落實職場防疫措施　最高可罰30萬

WHO討論疫情是否定為國際緊急事件

WHO討論疫情是否定為國際緊急事件

關鍵字：

武漢肺炎口罩日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

凍番薯！入冬最強寒流發威　今晨5.1度還要冷3天

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

陸生斥台違背人權　賴清德回應

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面