疫情仍處於擴散階段！李克強召開防疫會議：形勢複雜嚴峻

▲武漢肺炎。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強29日針對防疫工作召開會議，會議指出，當前疫情防控正在全面推進，防控力度持續加大，但疫情仍處於擴散階段，局部地區有迅速上升趨勢，形勢複雜嚴峻。要進一步加強湖北省和武漢市疫情防控工作，協調整合和優化救治力量，全力救治患者，努力降低死亡率。

根據《新華社》，當天的會議強調，要及時公開透明發布疫情防控訊息，各地要提高分散接診、集中收治能力，加快疫苗研製進度，對研究表明有一定效果的藥物抓緊審批投入臨床使用，進一步加強城市社區和農村地區疫情網格化防控。

會議指出，要全力做好醫療防控物資保障，科學優化重點物資配置和使用範圍。各地要迅速組織醫用防護服、口罩、醫用護目鏡、負壓救護車、相關藥品等生產企業復工復產，研究實施稅收、金融等支持政策。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

會議指出，要切實做好節後人員返程疫情防控工作。進行錯峰疏導，指導有關單位允許來自疫情高發地區人員、非緊迫工作崗位人員適當延期返程，對高風險人群延長居家留觀時間或實行居家網上辦公。

根據大陸國家衛健委，29日0—24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1737例（西藏首例確診病例），新增重症病例131例，新增死亡病例38例（湖北37例、四川1例），新增治愈出院病例21例，新增疑似病例4148例。

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