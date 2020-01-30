撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

▲田男撬開保險箱，偷了27萬人民幣。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江省海寧市某家公司近日發生一起竊盜案，要分發給員工的120萬元（人民幣，台幣約516萬元，下同）現金原本在保險櫃箱裡，但其中的27萬元（台幣約116萬）卻不見蹤影。警方事後透過監視器及腳印，逮捕到34歲的田姓竊賊，該男甚至還供稱，自己沒有將錢全部偷走，是認為「做壞人不能太絕」。

綜合陸媒報導，該公司的保險箱位於4樓，裡面是準備發給員工的工資，共120萬元現金，且10萬元一捆，共12捆。在接到該公司的通報電話後，警方趕到現場勘查，發現小偷只拿走了其中的27萬元，甚至還把其中一捆特地剪開，從10萬元中多拿走7萬（台幣約30萬），行為詭異。

此外，警方表示，當時他們也確實感覺這事有點蹊蹺，因為按正常思維分析的話，作為一個小偷，不可能留下大量的現金不拿，只拿走一小部分。

經過2天的調查，警方在辦公室外的天台發現一個可疑的腳印，透過腳印搜索，確定嫌犯是經由樓梯或繩梯進入辦公室，再將保險箱撬開，而該名嫌犯就是過去有過2次盜竊企業保險箱前科的田姓男子。

▲田男被抓到時還稱，做壞人不要做得太絕。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

田男事後向警方表示，自己特地從無錫來到海寧，事先熟悉了地形，對於如何進入和離開都已設計過。他提到，原本計劃偷個幾萬塊就差不多，沒想到撬開保險箱時，發現這麼多錢後驚呆了，所以不敢拿太多。

田男坦承，前前後後糾結了3次，最後決定拿走27萬，「做壞人不要做得太絕。」雖然田男認為自己的計劃天衣無縫，但最後還是沒能逃過法律的制裁。據悉，田男目前因涉嫌盜竊罪，已被警方刑事拘留。

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