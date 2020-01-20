清晨有怪聲…帽子男「詭蹲陽台」！女一開門嚇傻　他被抓包秒騎車逃跑

▲台北市文山區一名女子聽到住家有怪聲，查看後竟發現是小偷想闖空門。（圖／網友張小姐提供）

記者陳羿妏／台北報導

台北市文山區張姓女子清晨聽到住家大門有奇怪聲響，拉開玻璃門時竟發現有名陌生男子闖入家中，蹲坐在陽台地板上，張女媽媽也走過來查看後，整個嚇傻大叫，小偷隨即騎腳踏車落荒而逃。目前警方獲報後，已鎖定這名男子身分，會根據監視器畫面來釐清整起案情。

據了解，7日清晨5點多，這名小偷疑似是有萬用鑰匙，嘗試一間間的住家後，竟成功打開張女位於文山區三福街口的公寓住家，並躲在陽台的地板上，所幸張女及早抓包，才阻止小偷侵入住家行竊，事後張女調閱監視器畫面，再加上附近住戶的說法，把照片PO在臉書提醒文山區居民要小心，希望大家注意這名戴帽子身穿棒球外套、年約50至60歲的男性，而男子當時騎著腳踏車往景興國中、景華公園方向逃跑。

▲女子PO臉書提醒附近住戶要小心。（圖／翻攝臉書社團「文山幫 ❤ 文山區 木柵 景美 萬隆 興隆 萬芳 政大 公館 古亭 中正區 大安區」）

文山二分局獲報後，已趕往現場了解，並且查驗週遭10支監視器畫面，希望可以盡早逮人，目前警方已經鎖定1名可疑男子，將循線通知到案說明，並且釐清案情依法偵辦。因為年節將近，警方表示，為防治犯罪，會針對人潮眾多的市場、車站及年貨大街，結合義警、民防、巡守隊民力組織，全力加強轄區巡守，讓民眾平安過年。



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