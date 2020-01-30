屍身佈滿不尋常瘀傷！21歲女詭死「貼滿靈符」房內…留下驚悚血書

▲21歲港女離奇死在自家床上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港西貢龍尾村發生一宗詭異命案，一名患有學習障礙的21歲吳姓女子被發現離奇倒斃屋內，面部手腳均有傷。警方調查發現，有人懷疑曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者。警方當日拘捕，死者父母以及一名同住的道士和其女徒弟，均涉嫌「謀殺」，被扣留調查。

綜合港媒報導，警方日前接到一名50歲吳姓男子報案，他在電話中稱，自己21歲的女兒在龍尾村路一村屋內暈倒。據悉，吳女生前患有學習障礙，雖然身上有輕微傷痕，但沒有任何病痛，不過警方卻在她的屍體上發現，臉、手和腳有瘀青，而且經證實已死亡。

警方當時封鎖案發現場，從早上調查到晚上，最後將2男2女逮捕。經查，吳女和年約50歲的父母居住在一幢高村屋的地下層及一樓層，而二樓則由一名道士及其徒弟同住。據悉，吳女一家人和道士為朋友關係，但雙方的口供皆不同，警方認為死者的死因非常可疑，便將4人帶走調查。

▲道士為命案的疑兇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據悉，因為吳女身亡的房屋內到處都貼滿靈符，警方認為事有蹊蹺，以黑布蒙頭及扣上手銬，拘捕50歲吳父親、52歲吳母親，以及49歲張姓道士及其29歲張姓學徒，除此之外，也在現場撿走了一些證物，包括一條貼有疑似靈符的木條、一個上面寫著「我已被『惡魔』...」等字的布袋，一起帶回查驗。

初步調查顯示，警方在案發現場檢獲一雙拖鞋及三塊膠拍，懷疑4名嫌疑人曾以手、膠拍及拖鞋襲擊死者，因此均以涉嫌「謀殺」將他們被捕，目前正被扣留調查。

目前，初步調查顯示，道士為命案的疑兇，涉毆打過死者，將她的頭撞向牆。

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