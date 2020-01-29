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抗煞專家馬靖：2月6日是疫情關鍵　「各年齡段」都可能感染

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▲湖北省未封城的城市都嚴格把關車站、機場等公共場合的衛生。（圖／路透）

▲湖北省未封城的城市都嚴格把關車站、機場等公共場合的衛生。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

由121人組成的援鄂（湖北省簡稱）醫療團隊於26日晚間抵達武漢，其中參與過2003年抗非典（SARS）、北京大學第一醫院呼吸內科副主任馬靖表示，由於武漢在23日封城前累積了大量病患在城內，因此目前是武漢肺炎確診病例的高發期，且尚未到頂，千萬不能對防治工作掉以輕心，

根據《財新網》報導，馬靖表示，現在是確診病例爆發的高峰期，相信確診人數一定還會繼續攀升；而她也提到武漢肺炎病毒最長的潛伏期是兩週，因此從封城的23日開始算起，直到2月6日都會是關鍵時期，千萬不能疏忽。

▲▼武漢肺炎,湖北高速,武漢高速封閉,高速公路入口封閉。（圖／翻攝微博）

▲許多湖北省的城市都已封城。（圖／翻攝微博）

對於確診人數急遽攀升，馬靖說，確診案例的增加不一定是壞事，由於目前檢測的試劑盒都在增加中，因此有些之前沒有被檢測出來的病患現在被測出，所以確診案例也會往上攀升，而公佈疫情對於防治傳染病是件好事。

至於疫情是否能抑制，馬靖則回答，武漢肺炎雖然傳染性高於SARS，但目前來說致死率並沒有像SARS來的高，且確診案例現在都還在治療中，療效也必須觀察，關鍵是能否控制傳染源；不過她也說現在疫情的情勢還是蠻嚴重的，不太好判斷，「但我們有信心能遏制住疫情蔓延，取得決定性的勝利。」

▲武漢肺炎不分年齡層，民眾出門務必戴上口罩（圖／路透）

▲武漢肺炎不分年齡層，民眾出門務必戴上口罩（圖／路透）

另外，武漢肺炎先前多發病在40歲以上的中老年人身上，直到近日才出現小孩、青少年的確診案例。不過對此馬靖也澄清，早期多發於中老年人身上，可能是因為醫學研究的誤差所造成的，依照現況來看的話「每個年齡段都有可能感染」，但根據不同人群、年齡特徵，患病率和病重程度都會有所區別。

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