過完春節等元宵　北中南3間元宵店大比拼

▲「豆花莊」是當地知名的老店，「黑心白玉」是招牌必點。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

逢年過節是華人的傳統，隨著春節假期的倒數，緊接而來的是2月8日的元宵節。全台從北到南的元宵都各有特色，《ETtoday新聞雲》記者整理了全台3家有名的元宵店，讓熱呼呼的元宵湯圓陪讀者過節。如果消費者不想冒寒風出門也別擔心，這些店家均有和外送平台業者合作，滿足大家在家過元宵節的慾望。

位於台北市大同區的「豆花莊」從1965年至今開店超過50年，是當地人熟悉的在地老店，冬天賣冰、夏天賣熱甜湯的「豆花莊」，除了招牌的綿密豆花外，饕客必點的「黑心白玉」芝麻小湯圓也是一絕，雖然個頭比一般湯圓小了一半，但是尺寸小巧容易入口，加上加上皮薄料多，芝麻內餡不會因為個頭小而變少，是不少人逛寧夏夜市必吃的口袋名單。

請繼續往下閱讀...

至於位在台中市西區的「蘇媽媽湯圓-台中店」則是源於埔里的30年老店，近期在台中所開的分店，是由第二代繼承而來，雖店名有湯圓，但是招牌菜並不是常吃的甜湯圓，而是「鮮肉湯圓」，看似平凡無奇的湯頭，其實是用干貝、蝦米及大骨熬製而成，加上蔬菜的清甜，再咬下Ｑ軟不黏牙的湯圓，肉汁瞬間與清湯融合，選用胛心肉、油蔥及香菇，並帶著胡椒鹹香的鮮肉湯圓呈現了媽媽用心的好味道。



▲老師傅手搗彩虹粉粿冷燒冰的七彩湯圓吸引消費者拍照打卡。（圖／記者游宗樺翻攝）

另外，在嘉義市東區的「老師傅手搗彩虹粉粿冷燒冰」店面看似平凡無奇，但卻是傳承代代好滋味的在地老店，將原本單調的粉粿跟湯圓都變成七彩的，搭配遵循古法手工製作的配料，當天現做的好滋味滿足每位消費者的味蕾，而拉絲Q皮大湯圓更是店面必點的招牌菜。上述這3家的好味道均能夠外送到府，提供不想冒寒風出門的消費者在家享受。



►他奶奶的美麗小秘訣



