友人愛貓難產死…義氣女挺友反被罵「繁殖狗」　PO文抒發又挨告

記者孫于珊／台北報導

毛小孩過世，飼主怎會不悲痛？小珍（化名）的友人沈小姐，因家中孕貓難產而死，因此又傷心又氣憤地認為是黃獸醫的醫療疏失，小珍義氣挺友，與沈一同在臉書某愛貓社團揭露此事，不料小珍反被罵「繁殖狗」等難聽字眼，讓她不堪受辱提告。事後小珍在自己臉書上公開PO文批說「買假帳號」、「沒有道德做醫生！」等語，又慘遭黃獸醫告妨害名譽。

▲義氣女臉書PO文說道「買假帳號」、「沒道德做醫生」等語，疑影射黃獸醫而挨告。（圖／記者孫于珊攝）

當時沈小姐指控黃獸醫「看診草率」、「趕飼主將孕貓帶回家待產」、「不掃超音波」等，才釀悲劇；而黃獸醫在臉書粉絲專頁上PO出澄清文；但挺友的小珍認為黃獸醫把與飼主沈小姐的通話內容錄音檔給網友，根本涉及醫療隱私、洩漏個資！且當初請動保會開協調會，黃獸醫還拒絕出席。

然而小珍挺友結果反遭支持黃獸醫的網友言語攻擊，「不要再當可愛豬隊友害沈小姐了」、「小珍小姐是繁殖狗」、「繁殖等於讓狗生小孩，妳不會不知道繁殖＝生小孩吧？」、「她自己補腦啊！以為我們貼這法條是在指控她為繁殖業者」等語，令小珍怒告黃獸醫及該社團社長。

黃獸醫對此具狀陳稱，他跟小珍不認識，且從未有發表過任何有關小珍的文章，或有指述小珍何事，強調自己並沒有妨害名譽的任何行為。社長也辯稱，因沈女與社員發生言語衝突，當時小珍也有加入對話，且因小珍提到自己有「私繁經驗」，所以她才會接著社員的話說明動保法規定不得私下繁殖，並提醒小珍及社員不要再吵架。

檢察官認為，社長的留言是針對與公共利益有關的情事進以討論、評價，並無虛構事實加以指謫，且無其他證據證明社長及黃獸醫犯罪，因此將2人以不起訴處分。

▲黃獸醫PO文澄清沈小姐對他的指控。（圖／翻攝自臉書）

然而事情並未因此落幕，小珍事後在自己臉書公開PO文敘述自己遇到「假帳號被霸凌」一事，還說了一句「沒有道德標準做一個醫生」，讓黃獸醫看到後認為自己被影射抹黑，損害其聲譽，診所生意大受影響，因此決定提起民事訴訟，要求小珍登報道歉且須賠償50萬元。

小珍在父母的陪同下出庭否認犯行，辯稱她沒有說黃獸醫買假帳號！是自己因看了相關書籍由感而發，才在臉書上發發牢騷，結合曾「遇到網軍被恐嚇威脅等親身經歷」而寫出的「心得感想」，並強調這是「言論自由」並無犯意。

另外在庭外受訪時，小珍基於不浪費訴訟資源，表達出她有和解意願，但僅願意針對黃獸醫誤會文章內容影射他一事而道歉，同時也再次強調醫療過程都是可受公評之事，堅持她的文章並未攻擊他人，有受言論自由保護範圍。

▲義氣女當初公開PO出該文章，闡述自身經歷、抒發心情，不料官司纏身。（圖／記者孫于珊攝／當事人授權提供）

小珍父親也搬出醫師法第7-2條「非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱。非領有專科醫師證書者，不得使用專科醫師名稱。」幫小珍辯駁，認為小珍的文中用詞是說「醫生」，並非「獸醫」，因此希望法官明察秋毫、還她清白。

黃獸醫的律師則當庭直言，顯見「小珍不認錯」，「若對方只願道歉的話，無調解意願！」並無奈表示，「何必為了別人的事在這兒纏訟？」

民事法官看著小珍也勸了一句「網路言論要小心啊！」並將下次開庭日期訂於2月6日下午進行。

▼小珍強調她看了這兩本書籍後，結合自己的親身經歷，才在臉書PO出心得，並無犯意。（圖／記者孫于珊攝）

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