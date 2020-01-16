不滿治療效果！他持尖刀「反覆切割」女醫生頸部...一審被判死刑

▲事發地點。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

55歲的孫文斌因不滿醫生楊文對母親的治療，於去年12月24日在急診搶救室內，持事先準備的尖刀刺殺楊文致死，北京市第三中級人民法院今（16）日公開審理此案，以故意殺人罪判處被告人孫文斌死刑，剝奪政治權利終身。

法院審理查明，孫文斌及親屬於去年12月4日將母親送至北京民航總醫院治療，隨後因不滿醫生楊文的治療，懷恨在心意圖報復，於平安日傍晚6點多在急診搶救室內，持尖刀反覆切割、扎刺正在值班的楊文頸部，致其死亡。孫文斌作案後報警投案，被公安機關抓獲。

▲監視器畫面 。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，一位不願具名的值班醫生透露，患者是95歲老年女性，入院時腦梗塞後遺症，當時是楊文醫生首診的，家屬簽字拒絕一切檢查，僅要求吊點滴，但是輸液後病情無改善好轉；醫生一直說服家屬讓患者接受檢查，但家屬多次拒絕，此外在醫生交代病情時，家屬表示無法接受疾病，不接受死亡的可能性，「每天都會因為一點點的病情變化和懷疑醫生用藥而吵鬧。」

當記者問楊文是一個怎樣的人時，該知情人情緒激動的說，「這個事我可以斬釘截鐵地說，楊文大夫是很好的大夫，所有患者都對她絕對好評，她這個人是很溫和的，她不喜歡跟別人吵架。」

▲孫文斌被判死刑。（圖／翻攝自微博）

北京市第三中級人民法院今（16）日公開審理此案，認為被告人孫文斌故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，罪行極其嚴重，依法應予處罰；孫文斌作案後報警，到案後能夠如實供述其所犯罪行，應依法認定為自首。

法院表示，鑒於孫文斌犯罪性質極其惡劣，殺人手段特別殘忍，情節、後果特別嚴重，社會危害性極大，雖有自首情節，但不足以從輕處罰。法院依法當庭作出上述一審判決。庭審期間，法庭對公訴機關指控的犯罪事實進行了充分的舉證、質證，聽取了控辯雙方的意見，被告人孫文斌當庭表示認罪。

孫文斌被判死刑的消息傳出後，網友紛紛表示，「很正常吧，不是死刑才有問題，希望可以立即執行」、「必須死刑 別寒了醫護人員的心」、「家屬縱容，知情卻不勸阻，難道一點責任也沒有了嗎」、「可是楊醫生再也回不來了」。

▼民眾悼念楊文的卡片。（圖／翻攝自微博）