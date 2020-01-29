訂位貴姓？台南妹「閉眼的閉」秒爆走　爆笑釣出苦主：我姓關，可組關閉2人組

▲店員聽不懂「閉眼的閉」，原PO秒爆走！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

既上次鬧出的爆笑故事《姓氏特別被取怪綽號！她國小被叫「屁股癢」留陰影改名 網：首遇到同姓》，這名台南女網友又崩潰討拍了，她表示，每次訂位把想到的詞彙說一遍，「關閉、自閉、閉月繡花、閉路電視、嘴巴閉起來」，豈料店員仍一頭霧水，如今心累的她直言，隨便了，「哪個ㄅㄧˋ都沒關係！」

「有人能理解我每次取貨跟叫餐的無奈嗎？」一名閉姓女網友在臉書《爆怨公社》崩潰訴苦，非常羨慕大眾姓氏，「一般人都說陳小姐或王先生就好」，而自己卻要跟店員玩「拆謎解字」的戲碼，「我就還要再多解釋是哪個字，而且是一直解釋的那種！」

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原PO苦笑表示，平常對方詢問「哪個閉？」她都會回，「閉嘴的閉！」但總會遇到打破砂鍋問到底的奇葩店員，豈料腦海中的詞彙全用上，「關閉、自閉、閉月繡花、閉路電視、嘴巴閉起來，什麼閉我都試過了，他們就是都聽不懂，我才覺得很煩啊！」

與其浪費時間跟口舌，原PO直言，「由於每次解釋是哪個閉就要解釋很久，我就會說～總之就是ㄅㄧˋ小姐就好，哪個ㄅㄧˋ都沒關係」，不然就是當場掏出身分證，給店員直接看清楚。

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▲一名關姓網友跳出來，狂喊組隊「關閉2人組！」（圖／翻攝爆怨公社）

文章一貼出後，大批網友狂胡鬧，「你可以說『凡是睜一隻眼，閉一隻眼」的閉！保證對方懂」、「有時候你可以試著改姓，我姓蔡之類的」、「我妹的同學姓缺，有姓缺的嗎」、「你姓閉、我姓關，我們可以組個關閉2人組」、「直接中翻英，我是B小姐」、「這姓氏，我是第一次看到！長知識了！」、「閉嘴的閉...嘴小姐您好」、「天黑請閉眼的閉」、「閉目養神」、「連閉嘴的閉都不懂，哪個閉，倒是令人想替他的國文老師默哀」、「遇過一個特殊姓的人，解釋到最後都說自己姓王了XD，直接放棄，太累了」。

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