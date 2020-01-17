中年男超商買點數後做這個舉動　店員馬上報巡守警攔阻！

▲永康分局副分局長王民安，代表前往頒發感謝狀，感謝陳姓店員積極協助保住市民財產安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南永康1間全家超商陳姓店員，發現1名張姓男子購買遊戲點數後，走出店外對遊戲點數單拍照，馬上懷疑張男遭到詐騙，立即跑出去阻止，並向附近正值巡守的黃姓員警求助，共同成功攔阻張男免於受騙，永康分局副分局長王民安，代表前往頒發感謝狀，感謝陳姓店員積極協助保住市民財產安全。

永康區50多歲張姓中年男子，1月13日透過通訊軟體Line認識女子「琪琪」，琪琪表示有兼職援交服務，要張男預付「人身安全金」新台幣5萬元，等見面時先退2萬元，做完服務確認沒有傷害及欺負再退3萬元，必須利用「遊戲點數」支付。

張男心動下，即依指示前往全家超商購買遊戲點數1萬元，陳姓店員發現張男邊講電話邊操作FamiPort機臺察覺有異，且將「遊戲點數」拍照，即主動跑出店外實施關懷提問，恰巧龍潭派出所巡邏員警正於附近，執行年節金融機構及超商巡守勤務，店員立即跑去將員警攔下，表示有民眾疑似遭詐騙。

警方立即前往詢問張男並查看手機內容，發現係常見的假援交詐騙技倆，警方向張男勸說不要理會對方，趕緊將對方封鎖，才不會落入詐騙集團圈套，並隨同張男將購買之點數1萬元退回給超商，由於熱心店家關懷提問，共同成功攔阻張男被騙1萬元及歹徒後續詐騙行為。

永康分局呼籲，色情應召詐財案件，歹徒通常先透過網路社群與通訊軟體置放美女照片，並留下LINE ID，等到雙方互加好友後，隨即表示有兼職援交，再誆稱透過購買遊戲點數（如MyCard、Gash）方式，來驗證身分或繳交保證金，如不配合購買點數，甚至接獲自稱黑道恐嚇，等到被害人將遊戲點數翻拍給對方後，隨即遭封鎖，始驚覺遭詐騙，警方提醒民眾，要求購買遊戲點數驗證身分，就是詐騙，不要上當。