「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

▲日企想嘗試讓員工每週多一天休假。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者林瑩真／編譯

為了讓員工們有時間照顧家人，不需要離職，日本SMBC日興證券公司決定在2020年4月推行「週休4日」或「週休3日」制度，同時也要解除禁止員工發展副業的規定，想藉此找尋優秀人才。

綜合日媒報導，SMBC日興證券公司總裁清水喜彦（Shimizu Yoshihiko）日前接受訪問，因為自己也有照顧家人的經驗，不希望壓縮員工上班、休息的日子，因此決定「斟酌員工的生活必須，創造容易工作的環境」。

在如此想法之下，SMBC日興證券公司決定向40歲以上員工推出「週休4日」的新制度，若是30歲以上的員工，則是「週休3日」，方便員工育兒、照顧家中老者等。當然，週休增加也要相應的扣掉部份薪水，4日的要扣基本工資40%、3日的則是扣掉20%，並不含派遣員工及管理職。

至於解禁副業規定，只要任職4年以上，就可以在「不受雇其他公司」的條件之下，經營自己的副業，改善生活。新聞曝光後，一半網友讚企業有新嘗試，確實可以減少員工因照顧家人的原因而離職；但另一半網友認為，扣基本工資也是變相剝削，員工並沒有較好福利。

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