國5石碇路段火燒車　4人驚險逃生！車輛全毀

記者游芳男／宜蘭報導

國5石碇路段22日下午發生火燒車，車上4人驚慌逃生，幸逃得快均未受傷，警方正調查起火原因。

▲國5石碇路段，22日下午發生火燒車，車上4人驚慌逃生，但車被燒得全毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

國九隊表示，22日13時06分許接獲通報，國道5號南向7.1公里處（石碇路段），發生自小客車火燒車事故，立即指派線上巡邏車前往處置，並通知新北市消防局、坪林工務段調派水車及警戒車進行搶救。

自小客車起火時，駕駛及乘客共4人驚險棄車逃離，所幸未造成人員傷亡；李性女駕駛說，是在行駛途中，發覺車輛有異狀並竄出濃濃白煙，立即將車輛停於大客車專用道下車查看，但車體突然起火燃燒，

火燒車後，警消趕抵後立刻拉水線撲救，並於13時28分撲滅火勢，但車體已經燒得殘破不堪，經初步調查未有碰撞其他車輛、護欄及交通設施，尚無交通事故之情事，疑似機件故障引起自燃，詳細起火原因待消防局鑑定。

國九隊呼籲民眾在車輛上路前，應先行巡視5油（引擎機油、A/T油（自排油）、煞車油、方向機動力油、齒輪油）、3水（冷卻水及電瓶液與雨刷精），確保無虞後始得上路，另特別呼籲行駛中若發現有濃煙竄出，應保持冷靜，將車輛停靠外路肩待援，以策安全。如遇車輛已起火燃燒應立即遠離並尋找適當位置躲避，保護自己與乘客的安全。

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