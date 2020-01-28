武漢女返鄉過年！5親友2週後患武漢肺炎…她卻一點事都沒有

▲武漢肺炎在大陸不斷擴散。（示意圖／翻攝微博／武漢中心醫院）



記者柯振中／綜合報導

武漢肺炎的疫情在大陸不斷擴散，河南安陽截至27日再度確診11例。令人訝異的是，一名女子在疾病爆發前自武漢返鄉過年，截至目前為止仍沒有發病，但與女子有接觸的5位親戚卻紛紛確診武漢肺炎，讓當地衛健委嚇得將這名女子隔離。

綜合陸媒報導，河南安陽截至27日晚間12點為止，共計再確診11例新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的案例，其中有5人屬於親戚關係，都沒有武漢旅遊史以及居住史，不過分別在23日到25日之間出現發燒、呼吸道症狀，隨後全被確診患病。

根據當局調查，第一起確診案例是45歲的魯姓男子，沒有武漢的旅遊、居住史，魯男的女兒在武漢市居住，10日回到安陽後，至今仍未發病，但魯男23日出現發燒等呼吸道症狀，經過專家診斷後確認為新型冠狀病毒肺炎。

▼女子從武漢返鄉過年，導致親友全部離患武漢肺炎。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）



第二起病例為47歲的魯姓女子，沒有武漢旅遊、居住史，與武漢回來的姪女有接觸史，是案例一的親姊姊，14日出現發燒、喉嚨痛等症狀，到診所就醫服藥後症狀好轉，不過24日症狀再度加重，經過會診後確認罹患新型冠狀病毒肺炎。

第三起病例為48歲的魯姓女子，是第一、第二起案例的大姊，同樣與武漢回來的姪女有接觸史，25日出現發燒、呼吸道症狀，就醫後經專家會診，確診罹患新型冠狀病毒肺炎。

第四起病例則是57歲的魯姓女子，是第一、第二、第三起案例的姑姑，沒有武漢的旅行、居住史，25日出現發燒、呼吸道等症狀，26日被隔離治療、採集檢體送驗，27日確診罹患新型冠狀病毒肺炎。

而第五例為42歲的周姓女子，與第一起案例為夫妻關係，沒有武漢旅遊、居住史，26日出現發燒、呼吸道症狀，27日前往醫院隔離治療、採集檢體送驗，27日確診罹患新型冠狀病毒肺炎。

這起奇特的案例也被當地衛健委、疾控中心證實，且該名武漢返鄉的女子截至目前「仍未出現任何症狀」，但是名病毒攜帶者，有過接觸的人都已被隔離。

►►►武漢肺炎驚傳「無症狀患者」 陸官方證實「確診案例」：還會傳染



▼女子一家人的武漢肺炎感染表。（圖／翻攝微博）

