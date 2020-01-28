快訊／台灣出現武漢肺炎本土病例！第五例個案丈夫染病

記者洪巧藍／台北報導

國內持續出現境外移入武漢肺炎確定病例，今（28）日上午才公布2例武漢陸客來台發病確診，晚間再次召開緊急記者會，宣布再確認第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲男性，為先前確診第5例境外移入個案之同住家人，於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張榮恩攝）

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中央流行疫情指揮中心公布我國確診第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲男性，為先前確診第5例境外移入個案之同住家人，於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作。

指揮中心統計，截至1月28日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

國際累計69例確診(不含臺灣)，分布於16國，較前日新增柬埔寨、斯理蘭卡及德國共3國。分別為泰國14例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡5例、馬來西亞4例、日本6例、南韓4例、法國3例、越南2例、加拿大2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國1例。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月27日累計4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。世界衛生組織（WHO）27日也坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險。

基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(28)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國大陸(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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