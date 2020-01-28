新北初四開始恢復收垃圾　初五為週三停收一天

▲新北市清潔隊初四開始恢復收運，民眾將春節期間累積的垃圾交給循線垃圾車。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃巈禾／新北報導

春節連續假期，初一到初三停止收運垃圾，28日初四恢復收運，29日初五為週三，依慣例停收垃圾，請新北市民多加留意。

環保局表示，初一至初三停收期間，仍開放新北市65處定點收運點，供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤積在家中，故為讓民眾能夠將家中堆積3日的垃圾排出，清潔隊今28日開始恢復正常垃圾收運，請民眾配合使用專用垃圾袋將垃圾排出。

▲新北市清潔隊初四開始恢復收運，民眾將資收物交給循線資源回收車。（圖／新北市政府提供）

清潔隊員表示，過年後的垃圾量確實比平常日多1倍以上，垃圾車一趟接著一趟，隊員都來不及休息，不過為了幫助民眾清運家裡年節累積的垃圾，再累也值得；另外也提醒市民，確實做好垃圾分類，以利清潔隊員有效率清運。

環保局提醒，由於今日垃圾及資收量都較多，垃圾車及資收車可能無法準點恢復正常垃圾收運，將以播放垃圾車響鈴音樂通知市民，另可至「新北樂圾車」網站查詢垃圾車即時動態(https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/)，或直接電洽環保局所屬各區清潔隊或撥打免付費諮詢專線0800-010-857（諧音：0800-鈴一鈴-幫我清）詢問。