新北瑪鋉溪漂惡臭廢油！疑洗衣業者亂排…漁民撈鰻苗工具被汙染氣炸

▲新北萬里瑪鋉溪漂「惡臭廢油」，漁民怒求賠償。（圖／民眾提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

27日下午有民眾經過新北市萬里區瑪鋉溪時赫然發現，原本清澈的溪流竟浮著一層油污，還伴隨著難聞的汽油味，疑似是上游洗衣工廠排放廢油，整條溪河都是油污流向大海，趕緊向警方報案。目前正是捕撈鰻苗季節，晚上在海邊捕撈抓鰻苗的漁民因為雨衣、漁網全沾染油污，怒喊：抓到污染元兇，要求賠償！

新北市議員張錦豪表示，28日接獲民眾陳情，瑪鋉溪疑似有油污，空氣中散佈濃濃汽油味，立即通報環保局前來調查，並會同消防局、海巡、區公所單位等。環保局於查獲上游一間洗衣廠所排放，當下已先行用吸油綿及攔油索於排放口、出海口2處隔離處置避免污染擴大，更強調若人為傾倒廢棄油料，將嚴加查辦，而民眾近期如發現有可疑人士傾倒廢油，請協助通報110或1999市民專線。

▲張錦豪接獲民眾陳情。（圖／新北市議員張錦豪提供，下同）

北海岸萬里出海口每年11月到隔年2月是鰻魚苗捕撈季，漁民會在海口架設魚網撈捕鰻魚苗，而漁民27日晚間發現捕撈時，在魚網的網孔上發現有油污沾染，懷疑上游有1家洗衣廠非法排放，污染河川影響。

新北市環保局人員採樣化驗表示，現場河水有油污且有油氣，往溪河上游追查發現一間洗衣工廠所排放，後續將被依水污染防治法處以1萬元至600萬元罰鍰。環保局表示，已調派緊急應變團隊協助業者進行清污及圍堵作業，目前污染源頭已經完成止漏，將持續針對下游及出海口端河面污染情形進行清除作業，以防止污染擴大及維護當地生態環境。

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