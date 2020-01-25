民眾硬塞垃圾堆爆回收場「鐵門縫隙」！清潔隊員回家只吃一口飯：繼續上班

▲垃圾場沒開放，有民眾沒同理心，硬要丟！害清潔隊員又被叫回來上班，據了解，清潔隊員已經為此清理過一次，結果沒多久又變成照片中慘狀，他們該如何過年？（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者陳雕文／新北報導

請讓清潔人員回家過年好嗎！現在只要在Google地圖打關鍵字「板橋民生路垃圾場」搜尋就會看到一堆恐怖畫面！除夕當天民眾貪方便，竟將家庭垃圾全部塞在垃圾場的鐵門縫隙！該區清潔隊員傻眼說，「過了規定時間就別再丟了...明天請早！晚上8點已經清過一次了，現在又變成這樣！」令人感嘆，「同理心何在？」

案發地在新北市板橋區民生路二段，靠近民生高架橋下迴轉道，垃圾回收場在吃團圓飯的除夕夜變成垃圾山…民眾將恐怖照片PO上臉書爆料公社，「早在2、3個星期前就已經公告除夕只可以丟垃圾到晚間6點！結果門關起來後，就一堆沒公德心的民眾，直接塞在鐵門縫隙，然後就越堆越多了！垃圾不落地的政策，已經實施有年，而且亂丟垃圾是會吃罰單的，他們不知道嗎？」

▲垃圾堆積如山，甚至從鐵門縫隙中爆出，民眾垃圾丟很爽，卻讓清潔隊員累個半死。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

爆料民眾補充說，「過年期間，各地的清潔隊都有調整收垃圾的時間，並且也都提早好幾星期發通知單給民眾，為什麼要因為你們的方便而給清潔隊帶來不便呢？」

網友看到照片紛紛留言，「這些亂丟垃圾的今年一定走霉運」、「台灣人就是這樣 一個做一堆人就會跟著做」、「板橋民生路」、「只有嚴法，才能制止，」、「調監視器 一個一個 抓起來!!」、「環境署把垃圾拆開，有資料的就開出罰單吧！」、「一人一包沒什麼，但一百人一百包就很可怕了，清潔隊人員真的很辛苦」、「可以罰錢吧，一堆自私的傢伙，自己把垃圾拿回家清一清吧」

該區清潔隊也呼籲：「大家好，清潔隊員真的很辛苦，為了給大家一個方便，提供限時的定點服務，為了這個，他們過年也要有人值班留守處理。這邊1800後就關閉了......小編拜託鄉親們大家告訴大家......過了規定時間就別再丟了......明天請早......今天晚上八點已經清過一次了，現在又變成這樣，專班同仁已再次前往清運了！」

▲現在只要鍵入關鍵字「板橋民生路垃圾場」搜尋會跑出「新北市環保局清潔隊車輛組第一班」的字樣，以及垃圾山的照片，令人搖頭，「同理心何在？清潔隊員要怎麼回家吃團圓飯？」。（圖／翻攝自Google地圖網頁）

公告如下

親愛的市民您好，環保局局板橋區清潔隊自109/1/1起，已於板橋區3個垃圾收運定點（民生橋下2處、華東街1-7號），設立大型公告看板：除夕到初三都只開放到傍晚6：00喔！非於規定時間傾倒垃圾，視同隨意棄置，將依廢棄物清理法，處以最高新臺幣6千元罰鍰。但是定點關閉後，仍有部分民眾任意將垃圾棄置於鐵卷門前，環保局已架設監視器，後續經查證屬實將依法告發！

同時該址牆面亦有說明門口嚴禁倒垃圾，請市民朋友發揮公德心，也讓清潔隊員可以在全年僅有的連續春節假期，晚上跟家人團聚，非常感謝大家！