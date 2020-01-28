主張物資援助中國武漢肺炎　馬英九台南發福卡力讚賴清德：有勇氣愛心

▲前總統馬英九28日上午來台南走春，前往新化護安宮、永康區凌霄寶殿武龍宮、紫龍宮及台南大天后宮等宮廟上香祈福，並向民眾發「福卡」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九28日上午來台南走春，與台南市議員林燕祝、謝龍介、國民黨不分區立委當選人陳以信評等人，在台南新化護安宮發「福卡」時，稱讚副總統當選人賴清德，主張物資援助中國大陸武漢肺炎防疫，是很有道義勇氣和愛心。

馬英九28日在台南市議員林燕祝、謝龍介、洪玉鳳及不分區立委當選人陳以信的陪同下，向台南鄉親拜年，並前往新化護安宮、永康區凌霄寶殿武龍宮、紫龍宮及台南大天后宮等宮廟上香祈福，向神明祈求中華民國國運昌隆，人民安居樂，兩岸關係和平繁榮。面對大陸武漢肺炎疫情擴大，他表示，疫情愈來愈嚴重，死亡病例超過80例，目前台灣僅少數病例，但防疫視同作戰，防疫一定要做好，民眾出入人多地方一定要戴口罩，勤洗手，拱手不握手，防止疫情發生。

馬英九指出，民進黨副總統當選人賴清德，主張援助大陸口罩，被民進黨員罵到臭頭，但他覺得賴清德的主張是對的，人道救援要把政治擺一邊。他期許當局用最大努力防疫，防止疫情，人民都能安居樂業。

馬英九等人發福卡時也全程戴口罩，吸引大批民眾大排長龍領取及爭取與馬前總統合影，馬英九也親切與民眾互動，對民眾要求合影也來者不拒。

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