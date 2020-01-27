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台南鐵警辦金鼠賀歲迎新春　交安宣導旅客熱情參與

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▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動，由警員蔡耕欣、朱敏菁、馮婉琳、黃吳德泰等人，藉由有奬徵答互動遊戲，讓民眾了解平交道安全、婦幼安全、犯罪預防與春節監察防貪等宣導。

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警蔡耕欣、朱敏菁和馮婉琳，利用勤餘時間製作一隻隻發財鼠摺紙擺飾及手作創意豬年紅包袋當成宣導品贈送，讓許多大人小孩紛紛被吸引駐足參與活動，不僅可以學習最新交通安全觀念，還可以拿到精美禮品開心過好年！

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐵路警察局再次提醒民眾，年節期間開車搭車要注意安全，行經平交道注意停看聽，且切莫因酒後駕車釀成悲劇。

此外，鐵路警察局高雄分局台南分駐所薛所長等人，26日晚上8時5分許，發現1隻大黃狗在台南火車站一月台徘徊，狗狗好像走失，眼神無助。薛所長先行安撫之以防黃狗竄入軌道發生危險，後引導帶回所內保護。

▲鐵路警察局高雄分局台南分駐所，27日在台南火車站大廳舉辦「金鼠賀歲迎新春」各項宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡員發現黃狗項圈有懸掛狗牌，立即查看聯絡上失主陳小姐，陳女火速前來領狗，發現愛犬相當開心，並表示她帶狗狗其至公園散步，因突有鞭炮聲響讓黃狗受到驚嚇而跑掉，已在巷弄內找尋已久未果，直至接獲警方通知相當開心！

警方確認無誤當場交付陳女領回，陳女十分感謝警方協助愛犬平安回家安心過個好年。

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