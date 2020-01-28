快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！金鼠年抽出「看看魚水得相逢」

▲台中大甲鎮瀾宮抽出四季籤。（圖／翻攝鎮瀾宮臉書）

記者柯振中／綜合報導

大年初三抽國運籤！台中大甲鎮瀾宮27日晚間抽出今年度的四季籤，其中包括人口籤（國運籤）、雨水籤、早冬籤以及允冬籤等籤，希望天上聖母指示今年國運、雨水及收成狀況。根據最新消息，27日晚間抽出的國運籤詩為「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

大甲鎮瀾宮今年同樣由董事長顏清標虔誠的向媽祖擲筊，從60甲子簽抽出4支籤。這次的人口（國運）籤標題為「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

▼大甲鎮瀾宮抽出國運籤。（圖／翻攝鎮瀾宮臉書）



根據《中時電子報》報導，解籤人台灣省陽宅教育協會理事長周建男說明，這次的國運籤是「中籤」，內容意味著今年是產業、經濟年，國內各產業將受到不小的挑戰，一定要營造新商機，才能在新的一年內扭轉社會局面。

至於雨水籤，則是：「病中若德苦心勞，到底完全總未遭，去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」

早冬籤則是：「一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑，貴人還在千里外，音信月中漸漸知。」

允冬籤則是：君問中間此言因，看看祿馬拱前程，若得貴人多得利，和合自有兩分明。」