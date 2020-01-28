　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁口罩出口掀論戰！呂秋遠、林志潔「氧氣罩比喻」勸先自救：無關人道精神

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼口罩,醫療用口罩。（圖／記者謝承恩攝）

▲近日「口罩出口」議題引發不少爭議。（圖／記者謝承恩攝）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，政府對此宣布管制口罩出口一個月以供應內需，不過此舉卻引來部分名嘴、政治人物及藝人罵翻，掀起論戰。對此，交大科法所教授林志潔和律師呂秋遠都不約而同發文表示，「先自救而後救人」是常識，和人道精神一點關係也沒有。

行政院長蘇貞昌日前宣布，全台禁止口罩出口一個月，先是遭到資深媒體人黃智賢痛批「泯滅人性」，國民黨副秘書長蔡正元25日也在臉書大嘆「一群白癡」，「台灣的優勢在於人道主義，冠狀病毒正是推動人道主義宣傳最好的機會。」

請繼續往下閱讀...

對此，交大教授林志潔在27日下午發文表示，「確保我國的備品和醫療用具優先」是很正確的觀念。她以搭飛機做比喻，表示一旦在機上遇到危險，即便親生孩子就在身旁，自己也一定要先戴上氧氣罩，才能幫忙小孩戴，「要先確保自己無虞再去幫助他人，不然害己害人。」

她認為，若台灣淪陷為疫區，只會更添亂，「先自救再救人」屬於常識，和公衛道德、人道愛心一點關係也沒有。

律師呂秋遠27日晚間也同樣以「氧氣罩」做比喻表示，若機艙失壓、乘客缺氧，一般大約只有15-30秒的時間可以保持清醒，一旦先幫別人戴上氧氣罩，自己就極有可能錯失活命的機會，「所以，當然是讓自己保持清醒，行有餘力才能去幫助別人。」

呂秋遠說，如果台灣工廠完全停止休假，並且暫停出口一個月，包含目前尚存的3300萬戰備口罩，僅有1億副口罩，平均下來每個台灣人僅能分到不到5副的口罩，根本不夠用，「更不用說，台灣人的囤積與搶購文化，會不會根本人手好幾十盒？擠兌會造成恐慌，恐慌會造成混亂，先不談杯水車薪，難道這些人，就是希望台灣陷入混亂？」

他認為，「好好照顧自己」就是對社會最好的回報，無論個人或是國與國之間皆為如此。

此外，台灣目前已累積7例武漢肺炎確診個案，經濟部也表示，自28日起連3天，每日都將釋出600萬片醫療口罩，不過限制一人每日僅能購買3片，允許超商、藥妝店和藥局「拆盒販售」。

►苗栗企業家暖贈「3萬片口罩」籲：莫賺災難錢！1.5小時發放完畢　居民讚翻

►快訊／全台口罩緊急調度！今起連3天每天釋出600萬片　「一人限購3片」

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

快訊／地牛翻身！台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級

15年來首見！寒流發威讓屏東北大武山下雪了

初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

快訊／地牛翻身！台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級

15年來首見！寒流發威讓屏東北大武山下雪了

初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

歐洲首例人傳人！德國33歲男子遭上海女同事感染　隔離觀察中

初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

武漢肺炎加劇！金秀賢FM延期⋯韓網聯合狂刷「取消公演」

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

快訊／國內再增2例武漢肺炎確診病例！

一張圖秒解「為何管制口罩出口」

武漢肺炎2陸客細節公佈！

全台口罩緊急調度！連3天釋出600萬片

電腦模擬武漢肺炎死6500萬人！醫：未考量防疫

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

即／台鐵「保安-永康」死傷事故　列車延誤

人妻回娘家吃飯！婆婆冷call「回來煮飯」

護國舞小姐褀袍正面曝光！神似女子天團藝人

玩2小時害停業2天　金芭黎說話了

台南18:05發生規模4.1地震

公館名店「陳三鼎」強勢回歸：另尋店址再出發

更多熱門

相關新聞

內蒙古累計武漢肺炎15例確診

內蒙古累計武漢肺炎15例確診

截至1月28日9時，內蒙古自治區累計報告武漢肺炎確診病例15例，疑似病例2例。其中呼和浩特市2例、包頭市3例、呼倫貝爾市2例、興安盟1例、通遼市1例、赤峰市2例、錫林郭勒盟2例、鄂爾多斯市2例。此外，還有累計報告疑似病例2例，呼倫貝爾市額爾古納市、巴彥淖爾市五原縣各1例。

陸委會將湖北列「紅色」警示

陸委會將湖北列「紅色」警示

口罩全面拆售　正確分裝方法公布

口罩全面拆售　正確分裝方法公布

南韓僑胞求救　政府派4架包機30日起撤僑

南韓僑胞求救　政府派4架包機30日起撤僑

台南市口罩工廠提前開工

台南市口罩工廠提前開工

關鍵字：

林志潔呂秋遠口罩武漢肺炎氧氣罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面