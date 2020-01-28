禁口罩出口掀論戰！呂秋遠、林志潔「氧氣罩比喻」勸先自救：無關人道精神

▲近日「口罩出口」議題引發不少爭議。（圖／記者謝承恩攝）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，政府對此宣布管制口罩出口一個月以供應內需，不過此舉卻引來部分名嘴、政治人物及藝人罵翻，掀起論戰。對此，交大科法所教授林志潔和律師呂秋遠都不約而同發文表示，「先自救而後救人」是常識，和人道精神一點關係也沒有。

行政院長蘇貞昌日前宣布，全台禁止口罩出口一個月，先是遭到資深媒體人黃智賢痛批「泯滅人性」，國民黨副秘書長蔡正元25日也在臉書大嘆「一群白癡」，「台灣的優勢在於人道主義，冠狀病毒正是推動人道主義宣傳最好的機會。」

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對此，交大教授林志潔在27日下午發文表示，「確保我國的備品和醫療用具優先」是很正確的觀念。她以搭飛機做比喻，表示一旦在機上遇到危險，即便親生孩子就在身旁，自己也一定要先戴上氧氣罩，才能幫忙小孩戴，「要先確保自己無虞再去幫助他人，不然害己害人。」

她認為，若台灣淪陷為疫區，只會更添亂，「先自救再救人」屬於常識，和公衛道德、人道愛心一點關係也沒有。

律師呂秋遠27日晚間也同樣以「氧氣罩」做比喻表示，若機艙失壓、乘客缺氧，一般大約只有15-30秒的時間可以保持清醒，一旦先幫別人戴上氧氣罩，自己就極有可能錯失活命的機會，「所以，當然是讓自己保持清醒，行有餘力才能去幫助別人。」

呂秋遠說，如果台灣工廠完全停止休假，並且暫停出口一個月，包含目前尚存的3300萬戰備口罩，僅有1億副口罩，平均下來每個台灣人僅能分到不到5副的口罩，根本不夠用，「更不用說，台灣人的囤積與搶購文化，會不會根本人手好幾十盒？擠兌會造成恐慌，恐慌會造成混亂，先不談杯水車薪，難道這些人，就是希望台灣陷入混亂？」

他認為，「好好照顧自己」就是對社會最好的回報，無論個人或是國與國之間皆為如此。

此外，台灣目前已累積7例武漢肺炎確診個案，經濟部也表示，自28日起連3天，每日都將釋出600萬片醫療口罩，不過限制一人每日僅能購買3片，允許超商、藥妝店和藥局「拆盒販售」。

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