快訊／全台口罩緊急調度！今起連3天每天釋出600萬片　「一人限購3片」

記者賴文萱／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，目前已累積7例確診個案。經濟部代表表示，已緊急調動庫存，今天下午起連3天，會各釋出600萬片醫療口罩，一人每天限購3片。

▲因應武漢肺炎，桃園機場保全、旅客紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，經濟部商業司副司長陳秘順。（圖／記者楊詩益攝）

經濟部商業司副司長陳秘順表示，目前口罩需求量爆增，各個通路、藥局、藥妝店都賣得非常多，超商庫存盤點後，現在只足供一天供應量。因應這樣的情況，經濟部昨天深夜緊急決定，今天起連3天，每天將釋出600萬片醫療口罩。

現在已經調動物流業者配送到超商物流中心，希望今天下午到晚上能鋪貨到各門市給消費大眾購買，不過，配送儲備口罩一盒50片，將限制一人每天限購三片，以拆盒方式進行銷售。

經濟部說明，生產口罩的國內廠商這期間面對勞動法規約束還有年假，臨時要把勞動者從休假調度到回來生產，面臨到一些困難，目前口罩生產量無法恢復到平日生產數量。因此這期間，指揮中心商討以後，希望初四、五、六能以這樣方式應急。

另外，因為各通路害怕比價造成消費者不必要困擾及抱怨，因此這波口罩釋出全面一片8元，所有超商、藥妝、藥局都允許開盒販賣，呼籲消費者不要每天囤貨，每天都可以買得到。

針對拆盒銷售口罩方式，經濟部說，已經拍好示範影片跟文宣，要求店員販售時要戴口罩，並以塑膠袋反抓方式讓口罩包在裡頭交給消費者，不要接觸到口罩本身。目前會先以這樣的方式做臨時性處理，但未來生產能量恢復後，當然還是希望以盒裝方式來銷售。

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會。（圖／記者楊詩益攝）

武漢肺炎疫情延燒，中國大陸28日已累計4515例確診病例、106例死亡病例。世界衛生組織（WHO）27日也坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險；也在最新報告中指出，目前預估這種病毒的潛伏期為2至10天。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。