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快農曆新年了！白髮父暗夜「靈桌前思念老伴」　畫面惹淚萬人：心好酸

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▲快農曆新年了！白髮父暗夜「靈桌前思念老伴」　畫面惹淚萬人：心好酸。（圖／水果寶授權引用）

▲這一幕令人格外鼻酸。（圖／水果寶授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨晚查看家中的監視器畫面時，赫然捕捉到老父在靈桌前，思念著已故的母親，哀戚的模樣令他心疼，上萬網友看完也忍不住眼眶泛淚，直呼「要多陪陪爸爸。」

水果寶向《ETtoday新聞雲》記者提到，父親今年滿61歲，而母親剛走3個月，直到現在老人家仍難以接受，所以每星期大概3-4天，會在靈桌前待上1小時。

請繼續往下閱讀...

最近，家裡新裝監視器，水果寶昨夜心血來潮點開畫面查看，結果竟撞見滿是溫情卻鼻酸的一幕，他不禁哽咽道，「快過年了，爸爸在靈桌面前想念母親，心中充滿不捨。」

▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

上萬人看完格外有感，彷彿一股思念之情蔓延，「父親走了3年，沒有一天不想著祂，只要到晚上，都會想到父親生前對我的好」、「我二哥是過年前去世，每年過年心情都會不好。希望你陪爸爸多走走，陪伴是最好的良藥」、「我媽媽也是，每天看著爸爸的香火袋哭哭」、「媽媽到遠方旅行5個多月了，很想念在遠方的媽媽，不知祂在那邊過得好嗎」。

另外，不少人獻上鼓勵，直呼「加油，有空多陪老人家」、「好心疼，記得多陪爸爸讓他知道你愛他」、「愛要及時」。最後，水果寶也感慨，「很多人生前不會珍惜對方，到走了之後才發現，少了一個人鬥嘴、煮飯，一起打拚。」

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