湖北武漢肺炎新增1291病例　全省累計47例治癒出院

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，湖北省27日新增病例1291例，同時全省新增死亡24例，其中：武漢市22例，天門市2例。直到27日24點，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例2714例，目前仍在院治療2567例，累計追蹤密切接觸者16904人，尚在接受醫學觀察15559人。

根據湖北省衛健委28日發表的數據，27日新增的病例中，包括武漢市892例、黃石市17例、十堰市25例、襄陽市34例、宜昌市20例、荊州市24例、荊門市24例、鄂州37例、孝感市73例、黃岡市59例、咸寧市27例、隨州市18例、恩施州13例、仙桃市15例、天門市10例，潛江2例，神農架林區首發1例。

同一天湖北的死亡病例中，包括武漢市22例，天門市2例。直到27日，湖北累計已治愈出院47例，死亡100例，目前仍在院治療2567例，其中重症563例、危重症127例，均在定點醫療機構接受隔離治療。

截至28日8時為止，中國大陸、香港、澳門、台灣累計確診武漢肺炎2889例，包括82死。其中江西省新增24人確診，全省累計72例。加上德國、斯里蘭卡各有1例確診，目前全球累計共2952例。​​​​

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