兼具音樂繪畫和戲曲　灤州皮影唱過400年來的忠奸善惡

▲灤州皮影。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

起源於河北灤州的灤州皮影是一種古老的傳統民間藝術，又稱灤州影戲，又名河北皮影、唐山皮影，是中國皮影戲三大流派（陝西皮影、潮州皮影、北方皮影）中北方皮影的代表之一，在明代中葉以前就有表演的紀錄，流行於河北東北部唐山市為中心的地區。

灤州影戲始以灤河為界，河東皮影稱東路影；河西則為西路影。影人以驢皮製成，故又名驢皮影。演出時，影人前有大幅素紙幕，影人後有燈光，演者立於幕後，持影人於紙幕舞動，配以唱詞與音樂。

相傳距今約400多年的明朝萬歷年間，灤州安各莊屢試不第的秀才黃素志改牛羊皮為驢皮，刻制「影人」，音樂唱腔則吸納灤州方音方言俚曲，乃至地道的灤縣老呔兒話，以及民間歌曲小調叫賣聲，真正意義上的灤州皮影由此誕生。

▲灤州皮影。（圖／翻攝自《新華社》）

灤州影戲最初的樂器只有一個木魚，可見它與講說佛經有著深刻的淵源關系。後雜取弋陽腔，清代雍正年間開始吸收昆曲，乾隆末年添加四弦琴。

灤州皮影戲班一般由七至九人組成，在長期演唱過程中，唱詞形成嚴謹而又富於多變的格律：諸如七字句、十字錦、五字賦、三趕七、大金邊、小金邊等相當成熟的模式。不同的唱詞結構，產生不同的旋律和效果，適應塑造各異的人物角色。

該劇種隨後演變成普及東三省、北京、天津、河北、河南等北方多數地區的大型民間藝術。灤州影戲始以灤河為界，河東皮影稱東路影；河西則為西路影，兼融音樂、繪畫、剪紙、雕刻、戲曲於一身。

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