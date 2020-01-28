腦麻還是愛唱歌！YouTube擁近17萬粉絲　24歲開首場個唱逼哭網友

▲ 京民努力開直播和觀眾交流。（圖／翻攝自YouTube／노래하는 민이）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名腦性麻痺患者熱愛唱歌，雖然總是唱得滿頭大汗，依然堅持當起YouTuber；就算觀眾不多，賺不了多少錢，還是勤勞開直播、上傳自己播放喜歡的音樂並跟著唱的影片，去年12月更完成一個偉大的夢想，舉辦人生第一場個人演唱會，令許多網友相當感動。

1995年生的京民（音譯）罹患腦性麻痺，包括臉部肌肉在內的大部分肌肉僵直，無法正常活動，走路、說話等都受到限制。但他對唱歌的熱情不減，經營「唱歌的小民」YouTube頻道，目前擁有16.9萬粉絲。但由於影片中播放音樂的版權問題，再加上他並沒有廣告收入，讓他無法透過YouTube獲得收益，只能靠著觀眾小額的捐款過活。

▲ 京民上月舉辦首場個人演唱會。（圖／翻攝自YouTube／노래하는 민이）



儘管狀況艱困，京民還是自費舉行人生第一場粉絲見面會兼演唱會性質的「小民的迷你演唱會」，選在12月14日和粉絲共度2小時的時光。

當天共有5名粉絲參加，全都是京民YouTube頻道的忠實觀眾。京民表示，一直很擔心現場會空無一人，因此準備了3首歌做為禮物，對到場的粉絲表達感謝之情。若有機會，京民也希望有一天可以發表屬於自己的專輯。

▼ 唱歌是京民唯一的樂趣。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。