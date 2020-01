藍鯨心跳「1分鐘跳2下」！科學家測到了　助解體型巨大謎團

▲科學家研究藍鯨心率,嘗試破解其體型之謎。(圖/取自免費圖庫pixabay)



記者王致凱/綜合報導

美國科學家先前透過在藍鯨身上裝設吸盤的方式,首次觀測到野生藍鯨的心跳速率,有助於解開藍鯨這種世界最大生物的身體構造奧秘。根據研究結果,藍鯨體長最長可達30公尺,心率最高每分鐘25下到37下,但最低時也能下降到每分鐘2下。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,海洋生物學家透過非侵入式的吸盤,將電子傳感器連結到藍鯨身上,結果驚訝的發現,藍鯨潛入水中覓食時,心率能降低至每分鐘2下。

但當藍鯨潛至深處時,心率會暫時增加至最低值得2.5倍,然後再度降回最低值,直到浮出水面換氣時才會再次增加心率。根據研究報告,藍鯨最高心率介於每分鐘25下至37下之間,發生在呼吸換氣時。

科學家表示,透過分析藍鯨心跳數據發現,藍鯨的心臟已經處於「極限狀態」,這或許能為藍鯨為何沒有進化得更大提供線索。研究主要作者、史丹佛大學人文科學學院生物學助理教授戈德伯根表示,這項發現能幫助人們了解生物體型大小的極限。

研究人員補充說,此次發現相當有趣,因為藍鯨的最高心率幾乎超出預期,而最低心率也比原本預估的要再低30%至50%,相關研究於去年底刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。科學家希望能用相同方法觀察其他鯨魚的心率數據,例如座頭鯨、小鬚鯨或大鬚鯨。