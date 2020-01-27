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快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

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▲▼一架美國空軍E-11A飛機在阿富汗西南部塔利班控制的領土墜毀。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗媒體報導，一架美國空軍飛機在塔利班控制的領土上墜毀。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合外電報導

阿富汗27日加茲尼省（Ghazni）發生一起神祕飛機墜毀事件，最初各國發布的消息皆指稱，墜毀的飛機隸屬於阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines），不過該航空公司出面否認傳言。

阿富汗Khaama新聞通訊社27日晚間報導，一架美國空軍E-11A飛機在阿富汗西南部塔利班控制的領土墜毀。

路透社報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發布聲明說，這架飛機進行蒐集情報任務時，在加茲尼省的德雅克地區（Deh Yak）被擊落，機上所有人員全都喪生，包括一些高級軍官。

社群媒體推特也有許多網友上傳影片，聲稱是27日墜毀在阿富汗的飛機殘骸，照片顯示該殘骸可能是龐巴迪E-11A型（Bombardier E-11A）飛機殘骸。美軍在阿富汗使用這種飛機進行電子偵監。

加茲尼省省長辦公室發言人諾利（Arif Noori）表示，確實有一架飛機27日下午墜毀在加茲尼省德雅克地區，由於該地區受到塔利班掌控或影響，所以他們的官員及警力難以進入，目前仍無法確定該飛機是軍機或民航機。

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