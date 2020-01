快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

▲阿富汗媒體報導,一架美國空軍飛機在塔利班控制的領土上墜毀。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合外電報導

阿富汗27日加茲尼省(Ghazni)發生一起神祕飛機墜毀事件,最初各國發布的消息皆指稱,墜毀的飛機隸屬於阿富汗航空(Ariana Afghan Airlines),不過該航空公司出面否認傳言。

阿富汗Khaama新聞通訊社27日晚間報導,一架美國空軍E-11A飛機在阿富汗西南部塔利班控制的領土墜毀。

路透社報導,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)發布聲明說,這架飛機進行蒐集情報任務時,在加茲尼省的德雅克地區(Deh Yak)被擊落,機上所有人員全都喪生,包括一些高級軍官。

社群媒體推特也有許多網友上傳影片,聲稱是27日墜毀在阿富汗的飛機殘骸,照片顯示該殘骸可能是龐巴迪E-11A型(Bombardier E-11A)飛機殘骸。美軍在阿富汗使用這種飛機進行電子偵監。

加茲尼省省長辦公室發言人諾利(Arif Noori)表示,確實有一架飛機27日下午墜毀在加茲尼省德雅克地區,由於該地區受到塔利班掌控或影響,所以他們的官員及警力難以進入,目前仍無法確定該飛機是軍機或民航機。

