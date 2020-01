塔利班擊墜美國飛機　美空軍參謀長證實了：一架E-11A在阿富汗墜毀

記者趙蔡州/綜合外電報導

阿富汗塔利班(Taliban)27日宣稱在加茲尼省(Ghazni)擊落一架美國軍機,造成飛機上數名美國官員全數罹難。一名美國軍方高級官員事後出面證實,有一架E-11飛機在阿富汗墜毀,相關墜機的原因仍在持續調查,至於機組人員的命運則不願多談。

▲美國空軍參謀長大衛·葛德芬(Dave Goldfein),有一架E-11飛機在阿富汗墜毀。(圖/翻攝自推特)

阿富汗加茲尼省(Ghazni)27日下午發生一起飛機墜毀事件,事件最初各國發布的消息皆指稱,墜毀的飛機隸屬於阿里亞納阿富汗航空(Ariana Afghan Airlines)。阿里亞納阿富汗航空事後出面否認傳言,甚至在臉書粉絲團發文「我們所有航班皆正常運行」。

阿里亞納阿富汗航空發文後不久,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)就在社群軟體發布聲明,指稱有一架美國飛機在加茲尼省被他們擊落,機上所有人員全都喪生。

▲塔利班宣稱在加茲尼省擊毀一架美軍飛機。(圖/達志影像/美聯社)

根據CBS News報導,一名美軍官員證實,有一架E-11飛機在阿富汗墜毀,相關墜機的原因仍在持續調查,至於機組人員的命運則不願多談。另CNBC新聞報導,美國空軍參謀長大衛·葛德芬(David Goldfein)表示,他可以確認這一架被擊落的飛機是E-11A。

推特也有許多網友上傳疑似墜毀的飛機殘骸影片,畫面顯示該殘骸可能是龐巴迪E-11A型(Bombardier E-11A)飛機殘骸,美軍在阿富汗使用這種飛機進行電子偵監。

加茲尼省省長辦公室發言人諾利(Arif Noori)表示,確實有一架飛機27日下午墜毀在加茲尼省德雅克地區,由於該地區受到塔利班掌控或影響,所以他們的官員及警力難以進入,目前仍無法確定該飛機是軍機或民航機。

