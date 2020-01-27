▲300台人滯留武漢，陸委會計畫「專機接回」，卡在大陸沒有回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸武漢23日宣布「封城」後，目前仍有300多名台灣人滯留當地，陸委會與海基會連日接獲90多通台商求助電話。陸委會表示，他們已經透過海基會向陸方表達，希望能以「用包機接送」將滯留台人接回，不過現在進度卡在陸方沒有回應，將持續透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能的處理方式。

武漢肺炎疫情持續擴散，台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、美國等多國皆傳出確診病例，各國紛紛升級防疫層級避免疫情進一步擴散。大陸國家衛生健康委統計，武漢肺炎（大陸全境）累計確診病例有2744例，重症病例有461例，累積死亡人數已達80例。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

武漢市23日宣布封城後，美國、英國、法國、日本等多國紛紛傳出撤僑消息。至於台灣人滯留的情況，陸委會27日出面表示，海基會緊急服務專線與陸委會值班電話，在春節期間陸續接到90多通滯留台人的求助電話，反映本人或家人親友在武漢無法返回，甚至出現生活困難等情況，希望政府可以協助。

陸委會透露，這些滯留在武漢的台灣人，多數都是因為短期性質出差、個人旅遊或探親等各種原因到當地，並非在那裡長期經商，因此在武漢沒有固定住所，人生地不熟，現在滯留無法返回，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等困境，身體與精神狀況令人擔憂。

許多人希望政府能提供協助，用包機的方式將他們帶回台灣。陸委會已經透過海基會向陸方表達，探詢「用包機接送」將滯留台人接回的可能性，不過現在進度卡在陸方仍沒有回應，他們將持續透過兩岸既有管道，向陸方探詢任何可能的處理方式。