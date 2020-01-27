跟進華航！長榮28日起飛陸「各艙皆冷餐」　4項服務停止提供

▲長榮航空、立榮航空28日晚間宣布採取嚴格防疫措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

為了防堵武漢肺炎疫情擴散，華航28日宣布提高多項防疫措施。長榮航空、立榮航空28日晚間跟進宣布，28日起往返兩岸及港、澳航線，毛巾、報章雜誌、桌布、酒菜單將取消提供，各艙等均改為一次性之冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品僅接受網路預購。

長榮航空、立榮航空28日晚間宣布採取嚴格防疫措施，28日起往返兩岸及港、澳航線，必要之服務用品如耳機、頭墊布、餐巾均採用一次性拋棄式之產品，「毛巾、報章雜誌、桌布、酒菜單」將取消提供，毛毯及枕頭正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。

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餐點的部分因為製程關係，28日下午4時以後由台灣出發的航班，各艙等均改為一次性之冷餐及飲料，「特別餐僅提供素食餐」，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。

國內線部分，立榮航空自28日起將暫停提供毛毯之服務。

為了對應疫情的衝擊，長榮、立榮航空2月1日至2月16日往返兩岸部分航班將會取消，取消的航班陸續會在官網公告，同時也會視疫情狀況隨時調整，最新航班的異動資訊，旅客務必在出發前到官網查詢。