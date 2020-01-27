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落實防疫！陳其邁4點說明：妨礙第一線檢疫最多關三年

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▲陳其邁出席防治會議。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁出席防疫會議。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎防疫，行政院副院長陳其邁27日初三再出席防治會議。他也透過臉書向國人宣導防疫相關事項，其中，若亂填健康聲明最高罰十五萬、妨礙一線檢疫最多關三年。

陳其邁表示，大年初三，早上出席指揮中心防疫會議，要求落實防疫，自己也要向大家說明國人關心的四件武漢肺炎防疫相關事項。第一點，指揮中心嚴厲斥責不配合檢疫的違法舉止，若有妨害公務行為將依法嚴辦，包含不實填寫健康聲明書最高罰十五萬、妨礙第一線檢疫最多可關三年。

第二，陳其邁指出，曾接觸確診病人或具湖北旅遊史一律「居家隔離」。違反居家隔離規定者，將進行強制隔離，而如果失去聯繫則將公布姓名。法務部也聲明，拒絕衛生主管機關防疫調查一定重罰。並已要求各檢察機關，啟動偵查民生犯罪聯繫平台，與警政、衛政機關通力合作，嚴懲違反傳染病防治法的相關行為。

第三部分，陳其邁說明，疾病管制署有超過4000萬副口罩存量，已提供四大超商200萬片，後續會每天提供100萬副給各大通路（包括藥妝店、電商及超商）。經濟部也已經聯繫物流業者，年假時繼續協助出貨。另外，一般民眾有咳嗽配戴一般外科口罩即可

最後第四點，陳其邁說，健保署即日起串連武漢入境資料至健保系統，讓醫療院所醫師診斷病人時可以及早掌握患者狀況，防堵疫情擴散。他強調，讓國人安心過年，政府一定繼續拚，也感謝相關部會、及防疫同仁，以及全體國人的同心努力。

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