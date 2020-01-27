獨／護國舞小姐古典旗袍正面曝！神似女子天團藝人...濃眉大眼+性感長捲髮...

▲怒揭台商感染武漢肺炎趴走高雄的舞小姐，神似某位女子天團藝人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名台商感染武漢肺炎結果跑到高雄苓雅區金芭黎爽玩二小時，整起案件是被當時陪坐的舞小姐揭發，而網友封這名舞小姐為「護國舞小姐」，同時網友們也對於這名護國舞小姐的容貌感到好奇，也有瘋傳一名年輕女子照片就是本人，不過經過證實並非如此，護國舞小姐是另有其人，如今她正面曝光，神似女子天團藝人。

照片當中的「護國舞小姐」，穿著類似旗袍的服裝，而雙手擺放在靠近腹部前方，拍攝地點看起來應該像是屬於八大場所，而且留著長髮的她，有著濃眉大眼，跟某位女子天團藝人藝人還頗為神似。不過網友在整起案件曝光之後，對於這名護國舞小姐相當好奇，也有瘋傳一張照片表示就是本人，但經過求證之後，網路上傳得照片並非是她， 《ETtoday新聞雲》則找到「護國舞小姐」本尊。

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一名PTT鄉民25日晚間10點多發文寫道，「是這樣啦，小弟現在在家裡也要戴著口罩，一整個超怕的。相較於明知自己身體問題，還要到處趴趴走的自私台商，那個舞廳小姐發現自己身體不適，反而馬上質問那個自私鬼，並且在發現事情不單純後馬上通報政府，身為生命共同體的台灣人，我們是不是該給她一個掌聲？」認為要不是這位小姐機警通報，可能會造成更大防疫漏洞。

▲▼發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎消毒，還停業2天。（圖／地方中心攝）

網友看了紛紛表示「護國小姐」、「比台商有品」、「女英雄無誤」、「做得很好，祝福小姐早日康復」、「推這個舞廳小姐很有公德心和責任感」、「警覺性很夠」、「謝謝妳的機警」、「好險有通報跟揭發」、「應該獎勵一下舞小姐」、「希望小姐沒事，上個班遇到這種事超衰」。

當初高雄市衛生單位會發現，主要是因為這名「護國舞小姐」在25日的時候，出現喉嚨痛、呼吸不順等不適症狀，所以打電話給這名台商，逼問出有前往武漢、同時也遭到感染，這名舞小姐才趕緊通報衛生所。衛生局追查之後發現該台商在入境前就有發燒、上呼吸道等症狀，並在大陸就醫服藥。1月21日入境台灣，他因服藥退燒未被機場發燒篩檢站攔檢，也沒有主動向檢疫人員告知症狀和武漢活動史，逕行乘捷運返回住家。

戶籍地在高雄左營果貿里的台商這段期間雖有二度就醫，仍前往人潮聚集地點，甚至在1月22日下午16時至18時出入高雄市苓雅區金巴黎（金芭黎）舞廳，且全程無配戴口罩，結果造成金芭黎暫停營業2天消毒，還有40多名員工得要居家隔離，還好這名護國舞小姐經過檢驗之後，確定排除感染。

▲▼發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎 業者曝光他當天玩啥。（圖／地方中心攝）