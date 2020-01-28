桃園警「武漢海鮮市場」打卡：帶好料回台灣　自以為幽默被肉搜…下場曝光

記者沈繼昌、葉國吏／桃園、綜合報導

2019新型冠狀病毒「武漢肺炎」疫情持續升溫，全球確診數不斷新增，各國都在全力防疫。不過台灣卻有一位吳姓網友在武漢華南水果批發市場打卡說「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，儘管事後已經刪文，但截圖早在批踢踢被傳遍，同時這位吳姓網友也被起底身分是一位員警，桃園市警局則將他移送法辦。

▲員警吳志明臉書打卡「帶點好料回台灣」，最後被送辦。（圖／翻攝批踢踢，下同）

批踢踢27日有人發文「一名台灣人說要從武漢帶好料的回來分享」，文中指出一位吳姓網友在中國華南水果批發市場打卡說「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，底下有人留言說「果然是硬漢子，回國後不要來找我，我很忙」，吳姓網友則說「回去一一拜訪」，對他朋友的留言還一一回應。

▲吳志明留言自稱是拿口罩到大陸賣。

由於目前正處於疫情升溫時期，許多網友都相當擔心，便將這位吳姓網友的發文被轉發至臉書各大社團、批踢踢，鄉民看到發文後紛紛推文「進得去出不來吧」、「看文字感覺是開玩笑的」、「先檢舉他恐嚇危害公眾啊」。

有眼尖的鄉民發現，這位吳姓網友就是在2019年12月31日捏造自己是青棒國手的桃園市八德警分局員警吳志明，同時也將吳志明的發文截圖向有關單位檢舉。

▲桃園市警局八德警分局日前發布警員吳志明曾是青棒國手，後來遭爆料是假新聞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此桃園市政府警察局八德分局副分局長黃柏青表示，吳姓員警並未出國，然於休假期間在個人臉書發表「武漢肺炎」之不當言論，本分局獲知後已立即通知吳員說明，調查後將依傳染病防治法第63條移送法辦。對於吳姓員警的行為他們深感抱歉，也已經召開考績會予以記一大過及調地處分。

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