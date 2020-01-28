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危重患者可能「無明顯發熱」　武漢肺炎除了飛沫還能接觸傳染

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，大陸累積死亡病例已破百人。根據大陸國家衛健委發佈的最新《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，該病毒經呼吸道飛沫是其主要的傳播途徑，但「亦可通過接觸傳播」。此外，目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的肺炎患者，易感人群則包括老年人和嬰幼兒童。

上述《方案》指出，基於目前的流行病學調查，武漢肺炎的潛伏期為3到7天，最長不超過14天，以發熱、乏力和乾咳為主要表現，少數患者伴有鼻塞、流涕和腹瀉等症狀。

值得注意的是，在重型、危重型患者的病程中，可能呈現中低熱，甚至沒有明顯發熱的情況，部分患者僅表現為低熱、輕微乏力等，無肺炎表現，多在1周後恢復。此外，多數患者預後良好，兒童病例症狀相對較輕，死亡病例多見於老年人和有慢性基礎及病者。

根據大陸國家衛健委網站，直到27日0-24時，30個省（區、市）報告新增確診病例1771例，新增重症病例515例，新增死亡病例26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），累計報告確診病例4515例，現有重症病例976例，累計死亡病例106例，累計治愈出院60例，現有疑似病例6973例。

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