北京出現首例武漢肺炎死亡病例　50歲男性本月初曾到武漢

▲穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，大陸首都北京27日首次出現死亡病例，為1名50歲的男性，於22日確診，之後病情惡化，因呼吸功能衰竭，經搶救無效死亡。截至27日20時，本市累計確診病例80例，其中出院2例，病情平穩63例，重症12例，危重症2例，死亡1例。

北京市衛健委網站27日指出，27日9時至20時，該市新增8例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中1例為此前確診病例的密切接觸者，已送至市級定點醫療機構進行救治，死亡的病例1月8日前往武漢，15日返京後出現發熱症狀，21日到醫院就診。

直到27日20時，北京市確診的病例中包括東城區2例、西城區7例、朝陽區17例、海淀區17例、丰台區4例、石景山區2例、通州區7例、順義區1例、大興區5例、昌平區7例，外地來京人員11例。

在27日發佈的8明確診病例中，包括5名男性和3名女性，年紀最長者69歲，最小者16歲，皆為男性。於此之前，北京市26日晚間新增5名患病案例，其中1例患者是僅9個月大的女嬰。

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