蔡英文春節中部5廟宇參香發福袋　鹿港天后宮簽名再加驚人3數字

▲蔡英文在鹿港天后宮內簽下「神貺遐敷」4字。（圖／鹿港天后宮臉書，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

總統蔡英文大年初三在彰投雲嘉四縣市參拜5座宮廟並發放福袋，所到之處吸引民眾大排長龍等著領取，上午在南投草屯惠德宮時，她表示，政府防疫工作絕不打烊，呼籲民眾做好自主管理，勿須恐慌；接著到彰化鹿港天后宮時，小英在廟方簽名簿簽完名後還寫上「817」數字，這數字也代表著總統大選得票數史上最高。

▲▼蔡英文到鹿港天后宮參拜發福袋，民眾大排長龍等著領取。

小英總統大年初三也就是27日連跑中部5間廟宇，包括南投草屯惠德宮、彰化鹿港天后宮、雲林北港朝天宮、嘉義東區嘉邑大天宮和嘉義新港奉天宮。

蔡英文在草屯惠德宮參香時表示，面對來勢洶洶的武漢肺炎，政府已經做好準備，防疫的工作沒有打烊，大家不需要恐慌，但是要做好自我的自主健康管理，多洗手、多量體溫；而維安人員也提醒排隊領取福袋的民眾，拱手不握手，做好自我管理。

小英總統接著前往鹿港天后宮發送福袋，一大早天后宮廣場前就擠滿排隊準備領取福袋的人潮，小英在內政部長徐國勇、鹿港天后宮主委張偉東、立委黃秀芳等人陪同下向媽祖上香，隨後並在廟方事先準備的簽名簿上簽下「神貺（音同況）遐敷」、名字和落款時間，在時間下方還多簽了「817」3個數字。

廟方表示，神貺遐敷意思是指媽祖神靈護佑、時時刻刻庇佑眾生，至於「817」則是代表小英在這次總統大選的得票數，創下中華民國總統選舉的最高紀錄，廟方也與有榮焉。

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