造謠國軍左營醫院遭封院　高市衛生局加緊蒐證...最高罰100萬元

▲有網友謠傳國軍高雄總醫院左營分院遭封院，高雄市衛生局已介入蒐證，將依法開罰。（圖／《ETtoday》資料照）

記者游宗樺／高雄報導

針對26日有網友於臉書發佈國軍左營醫院因武漢肺炎封院的不實訊息，高雄市衛生局已依違反《傳染病防治法》進行蒐證，該網友恐面臨最高100萬元的罰金，並表示疫情需要由中央主管機關統一發布，呼籲民眾切勿自行散布防疫的不實訊息。

衛生局表示，依據《傳染病防治法》第8條第1項規定，傳染病的疫情、疫區認定、發布及解除需要由中央主管機關為之，並認為網友在臉書散布國軍高雄總醫院左營分院因疫情封院的消息屬不實，違反《傳染病防治法》第9條，利用傳播媒體發表傳染病流行疫情，有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞，衛生局已進行蒐證。

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由於衛福部日前正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，相關疫情資訊應由中央流行疫情指揮中心統一同步發布，衛生局指出，傳染病疫情涉及公眾利益，民眾不應擅自發佈相關消息，以免以訛傳訛造成公眾恐慌。

衛生局說明，高雄市政府防疫團隊戒慎因應武漢肺炎疫情，春節年假防疫無假期，在年假期間全面啟動緊急動員防治，對於在網路散播不實疫情的網友，已明顯違反《傳染病防治法》第9條、第64之1條及《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，最高恐將面臨100萬元罰金，呼籲其他民眾切勿以身試法，停止散布不實疫情。



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