比總統發福袋多人！彰化口罩大廠初三開門　500人排長龍搶買

記者唐詠絮、孫于珊／彰化報導

大陸武漢肺炎飄洋過海，台灣已有4人確診！隨著疫情擴張，人人恐慌，便利商店、網路等通路，口罩幾乎都被掃光、售罄，連彰化口罩大廠初三一開工，門口早已大排長龍，準備搶買口罩，以防感染武漢肺炎！

▲彰化口罩大廠初三開工，門口約排500人準備買口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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近期大陸武漢及香港等地區疫情，以及菲律賓火山爆發等影響，彰化田中口罩大廠-華新醫材集團，從四面八發接踵而來的訂單需求量爆增，特別是N95口罩特別搶手，幾乎供不應求。

華新27日初三早上一開工，早已門庭若市，民眾排隊「長」到需要放置三角錐等來控制隊伍秩序，甚至排到路口轉彎處還大排長龍，放眼望去粗估約500人，可比擬總統發福袋多人！可見民眾都積極做好防護措施，嚴防武漢肺炎再度入侵！

而華新也貼出公告指出，「因應肺炎疫情，館內售價恢復原價再打8折，每人全品項限購5盒，N95口罩限購1盒」，並備註「傷口敷料商品除外」，以面對龐大人潮。

▼華新口罩廠因應人潮及肺炎疫情貼出「限購」公告。（圖／翻攝自臉書「田中人」）

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