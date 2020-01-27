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放棄導演夢鑽進「廢墟」找寶藏　2次「超毛」經歷還差點吃官司

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記者孫于珊／台北採訪報導

許多人常將「廢墟」與鬼屋做連結，但知名攝影師鄭宇璿Poliz（綽號栗子）想破除迷思，他走訪世界，用鏡頭記錄下曾經用來載運民眾到集中營的歐洲舊火車，還有曾用來拍攝電影的荒廢場景，希望拍出一張張驚天地、泣鬼神的廢墟作品！只是過程中，偶而會遇到吊掛衣物在無風之處飄動著、洗手台有女生頭髮等奇異經歷。 

▲▼廢墟攝影師鄭宇璿Poliz（綽號栗子）。（圖／記者孫于珊攝）

▲廢墟攝影師鄭宇璿Poliz透過鏡頭記錄下廢墟美麗的歷史。（圖／記者孫于珊攝）

大學就讀大眾傳播科系的Poliz，對影視業有極為濃厚的興趣，因此畢業後仍朝這領域繼續前進。Poliz曾從導演助理一步一步往上爬，幾乎每天凌晨出門，半夜才能回家，更沒有固定的休假日，「一個月只休息一天」也甘之如飴，吃苦耐勞的他在一年多的時間內就升為「副導」；也因為工作關係，須常往深山海邊等戶外郊區跑，收集不同拍攝場景，因緣際會下接觸到了「廢墟」，加上有朋友也是廢墟狂熱者，在好奇與好玩的驅動下，Poliz發現探索廢墟竟會腎上腺素激發！他終於情不自禁愛上它了。

●走訪世界廢墟　遇2次「特別毛」經歷

Poliz拍遍台灣各地廢墟，連出國旅遊也要去挖掘廢墟，甚至可以說是為了拍廢墟而坐飛機。雖然Poliz對於「異常現象」不會多做揣測，但仍會在進入每一個廢墟前稍微和「祂們」說一下自己是前來拍攝紀錄的人，在一次的泰國行，就遇到了「不可思議」的經歷。

▲▼攝影師鄭宇璿Poliz於捷克拍攝的廢墟攝影作品「幽靈教堂」。（圖／當事人授權提供）

▲Poliz於捷克拍的廢墟攝影作品「幽靈教堂」。（圖／當事人授權提供）

那一次Poliz拍完廢墟回到飯店後，突然發現乾乾淨淨的洗手台上突然冒出一撮「女生長髮」，他非常確定不是自己的頭髮！而房內放置了許多本「聖經」，其中一本在他睡覺時，原本佇立擺放在桌上，要倒也是左右倒，但卻「往後倒出來、重摔在地」，當時他瞬間被嚇醒！不過當下他都覺得沒什麼，就起床、看著聖經、彎下腰把它撿起來放回原位後繼續睡；頭髮也是捏起來丟掉，當作清潔員沒整理乾淨、自己看錯。

另外在國內拍攝時，Poliz也有一次特別經歷，當時農曆7月，去拍攝的廢墟房間內掛滿了衣物，又暗又無風的室內環境裡，他先在窗邊拍照，但突然感受到背後有東西在動，一回頭竟看到衣服在猛搖！不過他當時只覺得「可能是老鼠經過」。

▲▼廢墟攝影作品-匈牙利的「紅星火車」。（圖／當事人授權提供）

▲Poliz曾拍下用來載運人民到集中營的「紅星火車」，「可以想像當時人們的恐懼」。（圖／當事人授權提供）

Poliz表示，他抱持著尊敬的心，「不破壞、不偷竊」，所以當下不會特別多想嚇自己，因此不感到害怕也不排斥廢墟，不過他也承認，其實他很想拍攝到怪怪的東西，可惜都沒有，笑稱「可能我的八字太重」，但Poliz仍希望大家不要覺得廢墟會鬧鬼、很髒很亂等。

●廢墟變成一種美學　不再和鬧鬼、黑暗掛上等號

Poliz分享了他最得意也最難得拍到的一張照片匈牙利「紅星火車」，該火車曾被用來載送人民至奧維辛集中營。Poliz說，站在火車前拍攝的當下，「可以想像當時人們的恐懼」。由於火車前頭有塗上大大的紅星而被廢墟探險者取名為紅星火車。

另外，Poliz還分享他於匈牙利拍攝到的另一廢墟作品電影《2049銀翼殺手》場景，及於捷克拍攝的「幽靈教堂」。透過專業相機，Poliz一幅幅廢墟攝影作品的整體構圖搭配強烈光影對比，縱使畫面中沒有任何人物，卻仍能感受廢墟曾經發生的故事，呈現出強烈的電影感。

▲▼攝影師鄭宇璿Poliz於匈牙利拍攝的廢墟作品-電影《2049銀翼殺手》場景。（圖／當事人授權提供）

▲Poliz於匈牙利難得拍攝到的廢墟攝影作品之一：電影《2049銀翼殺手》場景。（圖／當事人授權提供）

●拍廢墟踢到鐵板　闖新店山區民宅挨告

然而，Poliz在2018年到新北市新店山區拍照的時候，因沒有事先查清楚，涉嫌無故侵入他人住宅罪，楊姓男屋主甚至因Poliz說他家是「廢墟」，再追加一條妨害名譽罪，最後檢察官處分不起訴，這次的教訓，讓Poliz深刻反省，房子其實還是有產權的，往後一定要做足功課以免觸法。

Poliz在擔任知名導演比爾賈的副導期間，已找到目標，就是要自己創業開一間製作公司，因此差一步當上導演的他，毅然決然地辭職，再從最基礎的場務助理等工作慢慢學習，熬約3年光陰，2019年7月終於完成開公司的夢想。儘管工作再怎麼忙碌，但對「廢墟」的熱愛永不消滅，因為拍廢墟的當下，會讓Poliz有「遠離塵囂」的感覺，「廢墟是時間遺留下來的寶藏，曾經發生過的事情或許沒有被看到，但願用我的鏡頭，能讓它紀錄此刻的模樣。」

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