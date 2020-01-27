國小女遭繼父下手32次！學校看影片揭恐怖真相　淚崩訴：以為是表現差的懲罰

▲9歲女童遭到繼父猥褻高達32次，直到在學校看到性教育影片才知道自己遭到性騷擾，崩潰告訴老師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

陸籍婦人離婚後帶著一對兒女改嫁高雄一名男子阿宏（化名），但沒想到，對方卻經常趁著她外出工作時，強行猥褻年僅9歲的女兒小乃（化名），次數高達32次，最後甚至指侵得逞。事後小乃向學校老師哭訴，「我一直以為是我表現不好，是爸爸對我的懲罰」，全案因此曝光。高雄地院審理後，依強制猥褻、強制性交罪合併判阿宏15年徒刑。

判決書指出，小乃與弟弟跟著媽媽改嫁來台，並與繼父阿宏一同住在高雄。然而，阿宏卻經常趁著妻子外出上班、自己陪同小乃午睡之際，將手伸進對方內衣、內褲裡強行撫摸胸部和磨蹭下體，次數多達32次。食髓知味的阿宏，最後更直接在小乃洗澡時闖入浴室，並將她強壓在地上，用手指性侵逞。

直到學校老師在上課時播放性侵害、性騷擾影片，小乃才知道自己受害，決定向老師說出此事，「爸爸會摸我胸部跟尿尿的地方」，且她曾反抗大叫，但阿宏卻不理會，持續對她下手，就連弟弟來阻止，都抵不過阿宏力量。

小乃接著泣訴，「這件事情我沒有跟媽媽講過，因為我之前在大陸的學校沒有教導關於性教育方面的知識，我一直以為是我表現不好，這是爸爸對我的懲罰，且媽媽很忙，我不想她在忙的時候跟她講。」學校老師一聽，當場嚇壞，立刻通報警方。

然而，阿宏到庭後矢口否認犯行，還稱自己跟小乃感情很好，睡覺都會抱在一起，認為是因為妻子鬧離婚，才讓小乃出面誣陷他。不過，小乃指證歷歷，且前後證詞幾乎一致，法官因此不採信阿宏說法，依強制猥褻、強制性侵未滿14歲女子合併判阿宏15年徒刑。全案可上訴。

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