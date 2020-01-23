闊氣請吃龍蝦大餐竟下藥迷姦富家女！被逮還辯仙人跳！

▲台中壽司店老闆迷姦大陸籍富家女，此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市經營壽司店的林姓男子，2016年間在店裡遇到喜愛美食的大陸籍女大學生小芽（化名），並私下約小芽到高檔日本料理店享受龍蝦大餐。林男親手製作摻入FM2的鮭魚龍蝦沙拉，誘騙小芽吃下，迷昏小芽帶到摩鐵性侵。小芽事後報警，林男被逮後還反咬小芽仙人跳！最高法院最後將林男重判有期徒刑9年定讞。

判決指出，經營壽司店的林男，2016年10月見小芽到店內用餐，他以製作客戶資訊為由，騙得小芽的LINE，並私下傳訊息給小芽，謊稱要款待小芳到另一家日本料理店吃龍蝦大餐，小芽不疑有他，答應赴約。

林男遂製作摻入FM2的鮭魚龍蝦沙拉，等小芽一坐上車，就立刻拿出沙拉，說是自己手做，要小芽快點吃掉，小芽不好意思拒絕，只好在車上食用，雖然發覺口感略為奇怪，並帶有苦味，但仍全部吃光。2人進入餐廳後，林男大手筆點了2508元之龍蝦大餐，但只上了2道菜，小芽就頭暈昏迷。林男隨即刷卡結帳，攙扶小芽離開，驅車直奔摩鐵，趁著小芽昏迷性侵得逞。

林男直到第二天中午才將小芽送回租屋處，但小芽持續昏迷，直到第三天上午才稍微清醒，到學校上課時，神情恍惚，甚至上吐下瀉，到診間求診後，這才發現自己糊里糊塗服用了毒品，最後查出是林男搞得鬼。小芽報警，警方逮捕林男，檢方偵訊時，林男否認下藥性侵，辯稱小芽當天跟他索討1萬元買包包，之後心甘情願的發生關係，並非性侵。檢方不採信，提起公訴。

法院審理時，根據日本料理店、汽車旅館的監視器畫面，認定小芽確實是遭到迷昏，因此認定林男有罪。一審判刑9年，二審審理後，合議庭法官更痛批林男犯罪之動機目的「」甚為邪惡」，犯意「極為惡劣」，犯行「情節嚴重」，因此駁回上訴，維持9年的重刑。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

