猛追正妹同學！他溫馨接送遭拒竟「硬套猛撞強拉」…惱羞嗆：不要怪我用強的

▲盧男追求女同學不成，竟騎車衝撞對方，遭判拘役40天。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

盧姓男子在國中補校就讀，並對班上謝姓女同學產生好感，於是展開追求。某日晚間，盧男騎著機車想要來個溫馨接送，但當場遭到拒絕，盧男竟惱羞硬將安全帽戴在謝女頭上，但沒想到謝女仍不肯上車，把安全帽拿下後轉身離開。未料，盧男竟騎車衝撞謝女，還想強拉對方上車，所幸謝女掙脫後，逃到附近超商，並報警，法官事後判盧男拘役40天。

判決書指出，36歲的盧男在桃園某國中的補校就讀，因此對同班的謝女產生好感，隨後展開猛烈追求，先是在2019年2月想約對方外出，但遭到拒絕，沒想到他竟傳送恐嚇訊息，「下一次見面你就看我怎麼強姦你」、「那你就不要怪我下一次用強姦的」、「你是要不要下來，你不下來，我幫你整棟大樓都沒辦法睡」、「如果因為你一個人影響整棟大樓的人沒關係」。

案經謝女提告，法官也依恐嚇罪嫌判盧男3個月徒刑。未料，盧男仍不肯罷手，同年3月20日又想來個溫馨接送，但也當場遭到拒絕，而這次他竟惱羞的強行將安全帽套在謝女頭上。

謝女當下將安全帽拿下後轉身想離開，盧男見狀竟騎車衝撞她，還想強拉對方上車，所幸謝女逮到機會逃跑，隨後到一家便利商店內求救，也連繫其丈夫，並報案處理。

法官審理後認為，盧男只為了自己一時的情感，竟用此方式追求，且並非初犯，因此將他依強制罪判拘役40天，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

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