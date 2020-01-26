快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

▲最新檢測結果顯示，華南海鮮市場存在大量新型冠狀病毒。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國疾控中心26日證實，他們首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，揭示了病毒源於華南海鮮市場銷售的野生動物，在病毒溯源研究中取得階段性進展。

根據《央視》報導，新型冠狀病毒疫情早期確診的病例，大多來自武漢華南海鮮市場，因此疾控中心1日選派專家組隊前往當地採集樣本，針對病例相關商戶、街區集中採集環境樣本515份，送至病毒病所進行檢測；1月12日，專家們再次在華南海鮮市場採集野生動物攤販相關標本70份，並轉至實驗室進行檢測。

▲研究人員從華南海鮮市場取得585份樣本，其中33份顯示陽性，多集中在販售野味的西區。（圖／路透社）

兩批華南海鮮市場的樣本共計585份，PCR檢測結果顯示其中33份標本為新型冠狀病毒核酸陽性，這些陽性樣本分布在市場上的22個攤位和1個垃圾車，其中93.9％（31/33）分布在華南海鮮市場西區。

經調查發現，華南海鮮市場名義上是「海鮮市場」，但實際上是個綜合市場，尤其西區以野生動物交易為主，七街和八街靠近市場內部的區域更存在多家野生動物交易商鋪，陽性標本大多集中在這個區域，佔全部陽性樣本的42.4%（14/33），因此高度懷疑此次疫情與野生動物交易有關。

研究人員後續對這些陽性標本的病毒展開分離工作，從電子顯微鏡觀察、PCR和深度測序結果均顯示，已經成功從環境樣本中分離出新型冠狀病毒，進一步證實在華南海鮮市場環境中存在大量新型冠狀病毒2019-nCoV。

▲市場西區攤販販售的野味。（圖／翻攝自微博）

▲西區攤販販售的野味價目表。（圖／翻攝自微博）