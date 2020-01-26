獨／金芭黎風暴襲高雄！全台唯一：↑37℃禁入場　直擊夜店量體溫+消毒　

記者吳奕靖／高雄報導

一名台商確診武漢肺炎，但是返台之後卻隱匿疫情，還跑到高雄市苓雅區的金芭黎舞廳消費，消息被疾管單位發布之後，就連周邊區域的夜店也相當緊張，一家鄰近夜店就主動在大年初一晚上，啟動自家店內的「防疫措施」，先在入口對客人體溫偵測，只要體溫高過37度，就謝絕進入，店長說：「為了消費者的安全，寧可不賺也沒關係」。

▲高雄一名確診武漢肺炎男子趴走金芭黎，鄰近夜店初一營業，入場前先體溫偵測 。（圖／記者吳奕靖攝）

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「先生，不好意思體溫有點高喔」！穿著西裝的夜店安管就站在夜店大門口，拿著體溫計對要進場的顧客額溫一個一個進行偵測，《ETtoday新聞雲》記者就目擊有人量測額溫高過37度，就被擋在門口，安管先請他等待一會，就在3分鐘之後再量一次，這次就低於37度，原來是他剛戴了安全帽，所以額溫較高，不過進去之後，還是得用消毒液噴手之後才能上樓，店長表示這個規定不只是顧客，就連員工也是同樣標準，甚至員工還得要求戴口罩才能上班。

▲入場前先體溫偵測 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲上樓前先噴消毒液 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲員工一律戴口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲體溫限定37度以上就謝絕入場 。（圖／記者吳奕靖攝）

這家夜店的店長表示，目前對於「防疫」的部分，除了體溫規定設在37度，超過37度不能進場以外，就連外籍客人只要是來自「高風險」地區，沒有發燒也只能謝絕光顧，店長說：「這是保護消費者以及自家員工的安全，雖然這樣的舉動會讓公司少賺點錢，不過為了大家的健康，其實也是值得的」。

▲夜店初二凌晨營業情況。（圖／記者吳奕靖攝）

▲夜店初一營業，就連「高風險地區」外籍遊客也是謝絕進入 。（圖／記者吳奕靖攝）