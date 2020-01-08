正妹女警護走失童　家長臉書按讚道謝

▲台南市警一分局莊敬派出所女警謝育真、劉瓔霆，親切、貼心呵護照顧男童，直到家長至所將其接回，受到家長感謝肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局莊敬派出所女警謝育真，於日前下午在東區平實公園執勤時，遇支援會場勤務的麻豆分局員警手中抱著一名哭泣男童前來，說明該男童於會場中與家人分散走失，謝員上前關懷詢問並接手，並與另名劉姓女警共同照顧，一直等到家長到所接回，家長對謝員表現十分感謝，特臉書按讚道謝。

因男童當時情緒失控且不斷啜泣，一時無法清楚表達其姓名，謝員立即發揮「大姊姊」溫柔、親切的笑容來安撫小男童情緒，並請巡邏同仁巡佐王志義先行將小孩帶回所內照護，同時請會場執勤員警留意，若發現有家長尋找小孩情事，請立即轉知派出所派員處理。

謝員返所後，男童因仍看不到家人身影而持續哭泣，此時女警劉瓔霆因當天勤務結束正準備下班回家，看見男童啜泣的背影，腦裡浮現憐憫不捨之心，遂主動留下幫忙照顧，男童在劉、謝2位大姊姊親切、貼心的呵護下，慢慢停止哭泣直到家長至所將其接回。

據男童母親表示，他們一家人坐車前來參加活動，但因當時會場人數眾多，在人群推擠之下與兒子走散。當時心急如焚一直在會場四處尋找小孩，終在員警的協助下順利與兒子團聚。欣喜之情溢於言表，原本藏於心中的焦慮不安情緒，頓得舒緩，也再三稱讚員警積極為民服務的態度足為表率，值得敬佩。當晚走失孩童母親亦至台南市警一分局莊敬派出所臉書留言，再次感謝員警的協助。

第一分局呼籲，育有幼兒的家長應多加留意照料，提高警覺，不可讓孩子離開視線，或是隨身攜帶記載親友電話的連絡卡片，以便警方快速聯繫家屬，避免憾事發生。