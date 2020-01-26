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「正宮和小三」是戰友！沒設底線=親自孵化渣男　百萬女性讀者看了超有感

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▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲給女性讀者的當頭棒喝，「這些話，只有李愛玲敢挑明了告訴你⋯⋯」。（示意圖／unsplash）

記者林育綾／綜合報導

擁有100萬忠實粉絲、大陸當當網連2年影響力兩性作家李愛玲，曾經單篇文章點擊超過1億次，影響超過80萬女性讀者，她認為把主詞從「他」換成「我」，對自己負責，才能扛起全世界，是給所有女性的當頭棒喝，近來新書《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》由寶瓶文化出版在台發行。

「這些話，只有李愛玲敢挑明了告訴你⋯⋯」她提出許多前衛的觀點，例如「男人如衣服」，但並非要見一件穿一件，而是不高攀，也不低就。「當你先瞭解自己，便會發現適合你的人就像一件得體的衣服，不在於價格多貴、等級多高，只在於他與你匹配。」

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▲▼情侶，情人，戀愛，分手，劈腿，渣男，小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李愛玲強調「女人與女人不是天敵，應該是戰友、是盟軍，一起活成更好的模樣。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她也認為「女人為難女人，卻讓男人輕易逃避擔當，卸下了罪責。」因此無論是婆媳之間、正宮和小三、職場媽媽跟全職媽媽，李愛玲強調「女人與女人不是天敵，應該是戰友、是盟軍，一起活成更好的模樣。」

另外李愛玲也教人「挑出愛情裡的渣，一粒都不放過」，例如當感情困頓，「別急著問他還愛不愛你，你先問自己還要不要他。」

她也認為認為曖昧就是「賤人過招，誰還動心，誰就至賤無敵。」「好女孩，你的人生永遠有更要緊的兩件事：努力賺錢，認真變美。然後，正大光明、坦坦蕩蕩地去談一場愛情，跟那個配得上你的人。」

▲陷入愛情就「看不清渣男」4星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲李愛玲說「如果他愛你，眼裡會有疼惜。如果不愛，就只有欲望。」（圖／翻攝unsplash、pexels）

「享受愛，享受激情與美妙，但永遠不要被短暫的歡愉沖昏頭──這種事，是兩個人的爽，一個人的痛。如果他愛你，眼裡會有疼惜。如果不愛，就只有欲望。」

李愛玲還說，「不設底線的婚姻，都是在親自孵化渣男。」所謂體諒，不是他一再出軌，你還要檢討自己，為他開脫。所謂接納，不是他自私冷血，你還要逃避真相，自欺欺人。

▲▼ 李愛玲《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》（圖／寶瓶文化）

▲李愛玲新書《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》。（圖／寶瓶文化）

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