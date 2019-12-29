　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放任父親泡在水溝裡⋯家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼水溝，溪流。（示意圖／Annie Spratt @anniespratt／取自免費圖庫Unsplash）

▲「假如在水溝裡的那個是你很重要的人，警察又說可以抬起來了，會讓他在裡面多泡那麼久嗎？」（示意圖／Annie Spratt @anniespratt／取自免費圖庫Unsplash）

文／BigBrother 大師兄
摘自／《 比句點更悲傷》

今天又是無趣的開始。早上閒閒沒事，看著「小老闆」（守護冰庫的地藏王菩薩），跟祂眼神交流一下，希望今天不要出任務。交流沒三秒，就有人送了過來，一般般的案件，一般般的家屬。就在填寫資料的時候，下一個往生者又送了過來，然後又來一個。

唉，果然不能說嘴，是會出事情的。

請繼續往下閱讀...

第一組一般般的案件，真的什麼都一般般。等到家屬到齊的時候，因為往生者手中有手尾錢，所以我們請他女兒拿冥紙換往生者手上的錢，就在換的過程中，由於屍僵，所以他女兒感覺手被往生者握住了，原本很難過的女兒突然大哭，她覺得父親還有話要對她說。旁邊的親友也靠過來，不斷自言自語地跟遺體說話。

一旁的我看在眼裡，不知為什麼有種不耐煩的感覺。後面還有一大堆人排隊，而這組家屬因為一般的屍僵，全部擠在這邊不出去。

我正要去告訴他們後面還有人要進來，突然想到，在我眼中一般般的家屬，做著一般般的道別，訴說所謂我眼中一般般最後的話，可能是他們這輩子的一件大事，可能是喪父，可能是喪偶，可能是喪子。那一般般的道別，或許是在跟最愛的人做最後的離別。

我開始懷疑，自己是不是對這一切都麻木了。

等到下一組家屬的業者對我說：「能不能快一點？」我告訴他們，「等這些家屬好好把話說完，這是他們這輩子最後的對話。你們沒差這點時間吧？」

就這樣，在冰庫一直忙到下午要驗屍。驗的是什麼屍呢？
是前一天，專門開車出去接遺體的「老司機」接了的一具腐屍。

孤獨死。

關於孤獨死，我們看到不想看了，應該是每三、五天就有一具孤獨死的。也不奇怪，基本上有家屬的通常都簡單辦，因為孤獨死的亡者，剩下的家屬也不會親到那裡去。沒家屬的就成為長老，等到排隊輪到他後，就火化掉，彷彿不曾存在過一樣。

所以老司機接回來後，也不多說就直接冰存，沒有儀式，也沒有哭泣著捨不得的家屬，就這樣被我們推了進去。

隔天認屍的時候，非常意外地，全家都來了，來的有老婆、兒女，而且看起來並不窮困。這倒是很令人玩味的事情，因為通常這樣的話，不會走到孤獨死的景況。

驗屍前，兒子跟警察說，父親和他們是長期分開住。他父親原來是志願役，退伍之後回到家裡，可能是不適應，就把軍隊那一套帶回家。原本爸爸對他們來說是家裡的支柱、穿著軍服的大英雄，但是退休之後，在家裡卻是不斷以命令的方式指揮大家，出門要被查勤，回家時間若跟報備的不一樣會被鎖在門外，自此後沒有正常的生活，整日on call，家人都困擾不堪。

在協議之下，他們分開住，只有過節才在一起。一轉眼十多年過去，慢慢地，他們變得少聯絡，老人家也變得孤僻，就這樣死在外面，變成腐屍，至少死亡一週了，無人問津。

認屍完後，直接用最快的方式處理，幾乎是隔天就結束了。

旁邊一個長輩罵那個兒子，「有那麼嚴重嗎？他沒有養你們嗎？弄得跟仇人一樣！」兒子的臉色壞到不行。在旁邊的我看了，笑一笑。

有時候，雖然一開始只是小事，但是經過長期精神上的折磨，後來就會發現，這個小事變成了深仇大恨，又或許也不一定是什麼恨，但一定是一個無法解開的，注定不能同在一個屋簷下的死結。

而那些親戚沒跟這個退伍軍人住在一起，沒經歷過，自然不會覺得這是什麼大事。

「有這麼嚴重嗎？」永遠都是事不關己的人才說得出口。

等到驗完屍的時候，大概下午三點多，感覺是可以開始享福等下班了，但一通電話打碎了我的美夢。「接體，××地區農田旁水溝。」於是我們把裝備穿一穿，急急忙忙趕到現場。

到了現場，聽到家屬的一陣罵，「你們搞什麼？那麼久才來！你知道你們這樣，我老爸要在水裡泡多久嗎？你們死公務員不知道家屬的感受嗎？」

聽了這些話，看看現場的狀況，我們問警察：「請問鑑識小組有說可以移動嗎？」

警察說：「他們離開的時候就說可以移動了，但家屬不敢。」

看著卡在水溝裡面的老人家，那個水溝很小，不到膝蓋，應該是經過時跌倒撞到頭而往生的，我們其中任一人都可以輕鬆地把他抱起來，但旁邊的家屬一句接著一句：
「小心點！」
「那是我爸爸！」
「不要再讓他受苦！」
「快！」
「阿彌陀佛阿彌陀佛……」

我心裡不禁想：假如在水溝裡的那個是你很重要的人，警察又說可以抬起來了，我會讓他在裡面多泡那麼久嗎？

我笑了笑，反正這種言語沒少過。

終於回到公司，打了卡準備下班，同事們順便聊一下最近哪邊有人被打死、哪邊有人上吊、哪邊又有腐屍。

那些活著的人、死去的人，家屬和死者，陰和陽，沒少過的抱怨，和無盡的遺憾，夾雜著多少別人人生的故事⋯⋯就只是我們工作的一部分而已。

▲▼大師兄《 比句點更悲傷》。（圖／寶瓶文化提供）

★本文摘自寶瓶文化出版《比句點更悲傷》原文標題「流水帳」。

★作者大師兄，殯儀館接體員，PTT媽佛版紅人。繼第一本書《你好，我是接體員》後，發表第二本36篇從未曝光的紀錄。「往生者其實沒什麼好怕的，最慘也是支離破碎⋯⋯活著的人那種聲嘶力竭，比死亡更刀割。」

推薦閱讀

戶口名簿關係是「叔嫂」　她淚別：這是我第一次也最後一次叫你「老公」

時間從此靜止⋯「小飛俠」留下最後紙條：來世不再相見

「我兒子週六會來看我喔！」　養老院奶奶房間日曆一直是週五⋯

認屍過程哭暈2次、媽媽擦乾淚送別喪子！大師兄：假如死後還有一個時辰告別

死在家8天才被發現、公園往生馬上被接走⋯接體員大師兄未發表36篇神作

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
今起2天全台雨「先濕冷再轉乾」最凍12度時間出爐　一張圖看跨
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起2天全台雨「先濕冷再轉乾」最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

放任父親泡在水溝裡⋯家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」

雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐

跨年後繼續High！生命潛能獻「最神聖的新年祝福」就在北投

「小姐，拿開你的手！」宜蘭消防猛男記者會　女粉揩油「摸肌肌不放手」

闖5關、獎品12萬　台灣最速男楊俊瀚邀大家一起運動飆汗

2019年冬季高山烏龍茶優良茶比賽　第二沖決定勝負

「府城節電偶最行」熱鬧登場　吸引逾千人到場同樂

到工地給驚喜！技師爸碎念完「秒鋪紙板」　敬業身影逼哭她：23年來都不准我探班

索取讓人臉紅心跳的猛男美女宜蘭消防年曆　數量有限！手腳要快

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

組頭+欠債！歹路2人相遇找轉機　開炭烤蘆花雞「年收300萬」重生

潘瑋柏「玩憋笑遊戲」零偶包　直接「拿塑膠袋套頭」超犧牲！

今起2天全台雨「先濕冷再轉乾」最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

放任父親泡在水溝裡⋯家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」

雨襲全台濕2天！下波冷空氣報到　跨年夜「變天急凍14°C」最冷時刻出爐

跨年後繼續High！生命潛能獻「最神聖的新年祝福」就在北投

「小姐，拿開你的手！」宜蘭消防猛男記者會　女粉揩油「摸肌肌不放手」

闖5關、獎品12萬　台灣最速男楊俊瀚邀大家一起運動飆汗

2019年冬季高山烏龍茶優良茶比賽　第二沖決定勝負

「府城節電偶最行」熱鬧登場　吸引逾千人到場同樂

到工地給驚喜！技師爸碎念完「秒鋪紙板」　敬業身影逼哭她：23年來都不准我探班

索取讓人臉紅心跳的猛男美女宜蘭消防年曆　數量有限！手腳要快

《哈利波特》學院耳環、AirPods保護套唯美上市　麻瓜入學霍格華茲先買齊

台青西遊記／理科男孩愛上飯店工作　「台式禮貌」闖蕩上海！

衝腦男下午搭訕妹子「晚上戶外強吻扒褲」　遭咬舌猛踹下體

今起2天全台雨「先濕冷再轉乾」最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

新北狼父校門口揉胸8年級女兒！　驚曝「9歲就性侵」至少70次

2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集

恐怖分子名單爆量116萬人！　「人權團體告FBI勝訴」法官1點惹怨

放任父親泡在水溝裡⋯家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」

新幹線取得《古劍奇譚網路版》代理權　預定2020年第一季推出

台南「良心豆花爺爺」深夜擺攤：好累了！1小時被掃光…鄰起底他超猛背景

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

雨襲全台！下波冷空氣跨年夜急凍14°C

今晚由南往北下雨⋯高溫暴跌5℃

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

爽領12萬年終！一算「倒扣600」怨念深

到工地給驚喜！敬業身影逼哭她

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜勸分

陌生男「幫她綁鞋帶」背後故事悲傷

網「0負評」刷網狂讚《木曜4》YouTuber運動會

放任「重要的家人」泡在水溝裡

彰化3天2場送煞　生人迴避

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

人夫候診盯手機！爺奶全圍觀「辣撒貴」

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

更多熱門

相關新聞

金石堂揭年度風雲人物、10大影響力好書

金石堂揭年度風雲人物、10大影響力好書

金石堂舉行年度風雲人物暨10大影響力好書頒獎典禮，《蔡康永的情商課》不僅奪下暢銷榜首，蔡康永同時也榮登年度最暢銷作家寶座；作家吳明益、新銳作家大師兄、八旗文化總編輯富察延賀，則分別拿下「作家風雲人物」、「星勢力作家」及「出版風雲人物」；時報出版社連續4年蟬聯業績貢獻TOP1。

三島由紀夫再世！改編電影在台上映

三島由紀夫再世！改編電影在台上映

他推桃園「大有區」房價2字頭！　網曝：都殯儀館

他推桃園「大有區」房價2字頭！　網曝：都殯儀館

療傷作家艾莉2020新作超有感！

療傷作家艾莉2020新作超有感！

小說變漫畫！《天橋上的魔術師》圖像版

小說變漫畫！《天橋上的魔術師》圖像版

關鍵字：

大師兄接體員殯儀館往生者比句點更悲傷寶瓶文化書訊新書快訊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

富邦留不住　王建民可能轉投中信

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

40歲男排便改變！醫做胃鏡揪出凶狠癌症

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

雨襲全台！下波冷空氣跨年夜急凍14°C

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

大叔和伴侶「激烈床戰被啃咬香蕉」　5天後冒出恐怖黑洞

Irene看到Wendy真實表情失守

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面