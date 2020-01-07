再忙也堅持日走3萬步！職業欄填「畫家」的戲精　走路是信仰

▲ 再忙也堅持日走3萬步！職業欄填「畫家」的戲精，把走路當信仰，畫畫或演技都「有感覺」。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

職業欄填「畫家」、有「走路校長」之稱的韓國演員河正宇，堅持「走路」是他的信仰，也是不管再忙碌都要進行的事，日走3萬步，甚至有餘力會走10萬步，而他也經常隨筆繪畫，從2010年開始連年舉辦畫展，他將走路、畫畫的分享集結成書《走路的人，河正宇》、《有感覺──河正宇繪畫藝術隨筆集》，中文版近由新經典文化在台發行！

河正宇的斜槓身份包括：演員、電影導演、電影製片、作畫的人，以及走路的人。「走路」是他的信仰，是不管再辛苦也能振作自己繼續向前的事，也是不遺忘自己獨有呼吸與步伐的決心，對他而言，這是以雙腳做出的懇切祈禱。

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很多人詢問「明明已經很忙了，為什麼還要走那麼多路呢？」「從什麼時候開始走那麼多路的？」而他仔細回想，或許是開始於能做的事只剩下「走路」的那段時期。

河正宇說，那段日子「即使沒有人願意看我的演技，也沒有半寸舞台容得下我立足，我卻始終不願埋怨世界或歸咎機運。無論在恍如一無所有的茫然昔日，或是忙得必須壓縮睡眠時間才能消化行程的現在，走路，依然是支撐著我的方式。」

而畫畫則是他的創作熱忱，人們稱讚他「不論畫畫還是演技，都很有感覺。」所謂的「有感覺」，就是「當自己被某種東西深深吸引，卻又說不上來究竟是什麼東西時所使用的一句話。」

他分享，「演電影時，我會像一名進行完魔鬼訓練上場比賽的運動選手，產出猶如米飯般的演技，

但是在電影殺青之後，我的身心還會有一些殘留物──沒能透過演戲完全消耗掉的東西，我就會運用那些殘留物來作畫，然後產出猶如米酒般的畫作。等於藉由畫畫修復自我，並且鼓勵自己繼續精進演技。」

他對走路的分享集結在新書《走路的人，河正宇》，由新經典文化在1月8日發行；而關於畫畫的《有感覺──河正宇的繪畫與生活隨筆》將於2月3日發行。